大谷翔平結婚「害《寶可夢》小智本尊被帶走」！松本梨香傻眼問號
▲《寶可夢》（舊名：神奇寶貝）小智本尊松本梨香相隔6年來台開唱，活動前傳出大谷翔平結婚喜訊，但她被問到此題時遭工作人員強行帶走。（圖／記者朱永強攝）
記者
陳雅蘭／台北報導
｜ 2024-02-29 17:57:08 2024-02-29 18:45:59
第2屆「魂燃天乘 ACG動漫演唱會」今（29）日晚間6點半在ZEPP NEW TAIPEI登場，由《寶可夢》（舊名：神奇寶貝）聲演小智、第一代片頭曲演唱者〈目標是神奇寶貝大師〉的松本梨香領軍許君君、Miss布丁、Ruka Banana、Ring Hana、Ru's Piano Ru味春捲、Ring Maki、肉克媽媽、Kaii凱伊、林可Link、李芷婷、周佳郁（阿攀）、劉語晴等人出席。活動前，松本梨香短暫受訪，被問到對大谷翔平結婚的看法，她被工作人員迅速帶離場，訪問直接中斷。
VIDEO 曾於2017年來台出席《寶可夢》電影活動的松本梨香，今是相隔6年再訪台，她表示昨天有去故宮博物院，「雖然是第一次去，但我卻有種難以言喻的熟悉感，可能是因為有一些日本的展品。雖然不可思議，不過今天彩排時，我也有一種熟悉的感覺，因為大家都是亞洲人，雖然服裝上不同，但感受到連結感」。 ▲《寶可夢》聲演小智的松本梨香來台開唱。（圖／記者朱永強攝）
松本梨香也透露有在後台吃到許多口味的小籠包，「還有很多口味的沾醬，我很喜歡，杏仁豆腐也好厲害！厲害的好吃！」
此外，今天活動前的訪問嚴格規定「記者不得提問」，全統一由主辦發問，事前交的題目僅能問與台灣相關問題，訪問最後媒體試問松本梨香對大谷翔平結婚的看法，卻被主辦強行阻擋，松本梨香對眼前狀況一頭問號，在翻譯解釋後，松本梨香頻問：「什麼？What？發生什麼事？」此時全場燈直接暗掉，相當Drama，工作人員機智急喊：「謝謝！直接可以下台，救老師，謝謝！」松本梨香立即被帶走，或許是深感抱歉，她離開前大聲以中文「謝謝」感謝在場的記者。
松本梨香的聲音陪伴許多90年代的觀眾度過美好童年，她聲演作品包括：《寶可夢》小智&阪木的貓老大、《麵包超人》塗鴉小子、《小紅帽恰恰》波比、《飛天少女豬》黑羽競子、《幽遊白書》御手洗清志、《小紅豆》兒玉翠、《遊戲王—怪獸之決鬥》獏良了、《火影忍者》雀蜂、《怪醫黑傑克》小純&小悟、《我們這一家》蒙太、《家有賤狗》小長毛象等，皆是知名且經典的動畫。
▲松本梨香被問到對大谷翔平結婚的看法，全場燈突然暗掉，相當Drama。（圖／記者朱永強攝） 更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「 NOW娛樂 」粉絲專頁
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