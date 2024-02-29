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名家論壇》膝關節／《沙丘2》更精彩，科幻史詩就該這麼扣人心弦

▲經歷了偉大的《沙丘》首集開場，續集怎麼拍？這場與命運搏鬥的天選之人，如何完成自己的英雄甦醒之旅？（圖／華納提供）
▲經歷了偉大的《沙丘》首集開場，續集怎麼拍？這場與命運搏鬥的天選之人，如何完成自己的英雄甦醒之旅？（圖／華納提供）

文/膝關節

經歷了偉大的《沙丘》首集開場，續集怎麼拍？畢竟首集也才拍了原始小說接近一半篇幅。而加拿大導演丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）確實在這回已經給足觀眾前情提要背景，加速了整片進度。這場與命運搏鬥的天選之人，如何完成自己的英雄甦醒之旅？給足場面給足衝突，所有的宮鬥權謀終歸丹尼維勒納夫熱愛的一個創作命題：命運。

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從他的創作年表來看，驚為天人的《烈火焚身》(Incendies)就是命運的作弄、《私法爭鋒》(Prisoners)質疑司法/信仰、《雙面危敵》(Enemy)試論命運乖離變形的奇想論述、《怒火邊界》(Sicario)試論理想主義能否挑戰制度、《異星入境》(Arrival)與《銀翼殺手2049》(Blade Runner 2049)主題比較接近，都在闡述命定與使命之間的悲劇性。

如果把《沙丘》兩集的劇本核心，放入丹尼維勒納夫的命運主題，確實緊扣這個核心創作。

▲「甜茶」提摩西·夏勒梅飾演的保羅亞崔迪(Paul Atreides)如何覺醒？他要成為怎樣的天選之子？（圖／華納提供）
▲「甜茶」提摩西·夏勒梅飾演的保羅亞崔迪(Paul Atreides)如何覺醒？他要成為怎樣的天選之子？（圖／華納提供）
也就是「甜茶」提摩西·夏勒梅飾演的保羅亞崔迪(Paul Atreides)如何覺醒？他要成為怎樣的天選之子？他試圖不要踏上能夠預知未來的路線，因為引來戰火導致死傷慘重。卻又因為時勢所逼，最後只好違抗自己的意願。

也就是自己認定的使命與天命之間的對決。

保羅亞崔迪認為自己的使命是想辦法活下去，保護母親並且為父親復仇。他沒有追求崇高的救世主天命，但當他因為逃亡，而與沙漠行星厄拉科斯的原住民弗瑞曼人產生情感。他的登場，又被該民族長時間被預言洗腦為有外人成為彌賽亞原由，讓這位異鄉人變成救世主。

宮廷的宮鬥厚黑學與部落的血脈神祕學，本質是一致的。

▲貝尼潔瑟睿德姐妹會是《沙丘》這套作品很獨特的存在，既是女權團體，看似躲在家族之後，其實是真正的帝國權謀策士。（圖／華納提供）
▲貝尼潔瑟睿德姐妹會是《沙丘》這套作品很獨特的存在，既是女權團體，看似躲在家族之後，其實是真正的帝國權謀策士。（圖／華納提供）
貝尼潔瑟睿德姐妹會是《沙丘》這套作品很獨特的存在，既是女權團體，看似躲在家族之後，其實是真正的帝國權謀策士。她們獨特的預言能力，以及魅惑人心、操弄權貴。

保羅亞崔迪的母親潔西卡既是出此系統，為了姐妹會的利益存在，卻又想證明自由意志能超越群體約束。因此違抗生下命定之女，反而先生下一位男嬰。換句話說，不管是保羅或是潔西卡，兩人都試圖抵抗命運，卻又無法阻止環境將他們推上實現命定結論。

包括了保羅愛上的部落女孩，女孩也有著預言之淚，他們都不相信所有註定的天啟，他們都想證明自由意志與理想主義，能戰勝預言體制。

▲《沙丘》這套作品也可以看成人類對於自然環境無情開墾，最後環境反撲的能量。（圖／華納提供）
▲《沙丘》這套作品也可以看成人類對於自然環境無情開墾，最後環境反撲的能量。（圖／華納提供）
《沙丘》這套作品既可以看成人類對於自然環境無情開墾，最後環境反撲的能量。如香料與沙蟲之間的互存關係，人類為求軍備武裝與資本獲利，必須無情地掠奪從沙蟲孕育的稀有香料。

而神祕色彩濃厚的預言，與宮鬥心機，以及把萬年後的科技界面，因為AI演變成有害數碼，生成式人工智慧變成擬生物化的機甲創意，這些都能成功擄獲觀眾的解讀趣味。

至於第三部與後面幾本小說如何繼續IP化，應該是華納未來10年的資本利得想像空間了。

至少在丹尼維勒納夫掌舵的前三集，就是完成主角的命定三部曲，最終演變的矛盾衝突與種種無奈，這種希臘神話效果的悲劇性，著實迷人且感嘆。




●作者：膝關節／影評人

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