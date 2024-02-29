關注魔獸、表弟來台灣打球！馬布里鼓勵亞洲發展 提醒要習慣這點
隨著前NBA明星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）和「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）相繼加盟台灣T1職籃雲豹隊，台灣籃球界颳起了一陣前所未有的「旋風」。對此，曾在CBA取得巨大成功的前NBA球星Stephon Marbury（馬布里）分享了他的看法和建議，「球員能夠在亞洲找到自己的舞台很棒，當年我也是這樣。」
記者路皓惟/台北報導
被問及前NBA大咖球星相繼來台灣打球的看法，馬布里表示：「球員能夠有一個機會在場上打球，這是很棒的，台灣球迷對魔獸的熱情，我也都有看到。其實年輕、有實力的球員，能夠在不同的地方找到舞台是很棒的事情。」
馬布里提到，當年自己選擇來到中國CBA發展，也是基於這樣的考量，「當下沒有想太多，去了CBA之後，才發覺自己會這樣喜歡中國，很希望在那邊打球的感覺。」
馬布里可說是NBA赴中國發展最成功的球星，不僅能夠繼續享受籃球，也能創造自己的品牌，是絕佳拓展視野的機會。
對於未來可能來台灣或其他亞洲國家發展的NBA球星，馬布里分享自身的建議，強調融入當地文化和球隊的重要性，並提醒要做好心理準備，「一定要跟大家融入，亞洲與美國訓練時間差很多，尤其是在CBA，每天上、下午訓練時間長達6小時之久，這是在美國很少見的。」
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