台積電人事熱議！魏哲家獲頒名譽博士　張忠謀：準備最齊全的CEO

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而今日陽明交大舉行魏哲家名譽博士學位頒授典禮也引起各界關注，典禮上，陽明交大校長林奇宏主持，台積電創辦人張忠謀、鴻海董事長劉揚偉皆到場觀禮祝賀與致詞，魏哲家還以「積極做事、謙虛做人」為題演講。
台積電創辦人張忠謀今日現身會場、站台力挺，他指出魏哲家擔任台積電總裁6年，他稱魏是總裁，主要是英文CEO是美國發明的，中文常用執行長來翻CEO其實不夠，用中文的話總裁比較適合，因此他稱魏哲家總裁，也凸顯張忠謀肯定他如CEO的重要角色。
張忠謀說魏哲家是準備最齊全的CEO，具備研發、營運製造與業務開發等經歷。他說台積電就是有這3個主動出擊的部門才能成功，第一是R&D研發、第二是manufactory也就是營運製造，第三則是很多企業甚至台積電也容易忽視，但卻很重要的sales marketing，也就是業務開發。
張忠謀打趣說「C.C（魏哲家）大學沒念好，但也學到一些東西，很奇怪，可以唸到耶魯電機博士」引發現場哄堂大笑。但他肯定魏的學經歷，之後也到許多國際大公司如德儀工作，張說直到後來覺得魏缺乏業務開發的經歷，因此把他拉進相關部門工作。
張忠謀與魏哲家分享業務開發的重要性，需要跟市場、跟客戶接觸，要比客戶還要了解客戶，就像醫生了解病人的病況一樣，台積電也可以做得到，也唯有如此，才能贏得客戶的信賴與雙贏。
說到近期有台灣雜誌報導魏哲家當初從管理1.2萬人的主管，被延攬到核心業務部門只管理60、70人，「是虧欠魏哲家」，針對這樣的說法，張忠謀笑說，「其實應該是培養，現在（魏哲家）應該更知道了，因為影響力大增」張說魏哲家當時欣然接受，而這對他也是很重要的經歷與加分，現在魏應該知道自己的苦心了。