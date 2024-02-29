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台積電人事熱議！魏哲家獲頒名譽博士　張忠謀：準備最齊全的CEO

▲台積電總裁魏哲家（圖右）獲頒陽明交大名譽博士，創辦人張忠謀站台讚他為準備最齊全的CEO。圖左為陽明交大校長林奇宏。（圖／擷取自陽明交大官網）
▲台積電總裁魏哲家（圖右）獲頒陽明交大名譽博士，創辦人張忠謀站台讚他為準備最齊全的CEO。圖左為陽明交大校長林奇宏。（圖／擷取自陽明交大官網）

記者許家禎／台北報導

台積電今（29）日下午才宣布新的高層人事命令，等於由未來董事長魏哲家領軍的新一代接班團隊成形，更被外界視為是第三代接班人選提前曝光。而今日陽明交大舉行魏哲家名譽博士學位頒授典禮引起各界關注，台積電創辦人張忠謀更是到場觀禮力挺並上台致詞，他稱讚魏哲家是準備最齊全的CEO，研發、製造與營運和業務開發的經歷通通有，還笑說當初魏進入新的業務部門，應該可以知道自己要培訓他的苦心。

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台積電今日召開臨時董事會，會中核准任命研究發展組織資深副總經理米玉傑及營運資深副總經理秦永沛為公司執行副總經理暨共同營運長，此任命案將於3月1日生效，也揭示由未來董事長魏哲家領軍的新一代接班團隊成形，一時間台積電新一代接班話題成為熱議焦點。

而今日陽明交大舉行魏哲家名譽博士學位頒授典禮也引起各界關注，典禮上，陽明交大校長林奇宏主持，台積電創辦人張忠謀、鴻海董事長劉揚偉皆到場觀禮祝賀與致詞，魏哲家還以「積極做事、謙虛做人」為題演講。

台積電創辦人張忠謀今日現身會場、站台力挺，他指出魏哲家擔任台積電總裁6年，他稱魏是總裁，主要是英文CEO是美國發明的，中文常用執行長來翻CEO其實不夠，用中文的話總裁比較適合，因此他稱魏哲家總裁，也凸顯張忠謀肯定他如CEO的重要角色。

▲台積電總裁魏哲家獲頒陽明交大名譽博士，創辦人張忠謀站台讚他為準備最齊全的CEO。（圖／擷取自陽明交大官網）
▲台積電總裁魏哲家獲頒陽明交大名譽博士，創辦人張忠謀站台讚他為準備最齊全的CEO。（圖／擷取自陽明交大官網）
張忠謀說魏哲家是準備最齊全的CEO，具備研發、營運製造與業務開發等經歷。他說台積電就是有這3個主動出擊的部門才能成功，第一是R&D研發、第二是manufactory也就是營運製造，第三則是很多企業甚至台積電也容易忽視，但卻很重要的sales marketing，也就是業務開發。

張忠謀打趣說「C.C（魏哲家）大學沒念好，但也學到一些東西，很奇怪，可以唸到耶魯電機博士」引發現場哄堂大笑。但他肯定魏的學經歷，之後也到許多國際大公司如德儀工作，張說直到後來覺得魏缺乏業務開發的經歷，因此把他拉進相關部門工作。

張忠謀與魏哲家分享業務開發的重要性，需要跟市場、跟客戶接觸，要比客戶還要了解客戶，就像醫生了解病人的病況一樣，台積電也可以做得到，也唯有如此，才能贏得客戶的信賴與雙贏。

說到近期有台灣雜誌報導魏哲家當初從管理1.2萬人的主管，被延攬到核心業務部門只管理60、70人，「是虧欠魏哲家」，針對這樣的說法，張忠謀笑說，「其實應該是培養，現在（魏哲家）應該更知道了，因為影響力大增」張說魏哲家當時欣然接受，而這對他也是很重要的經歷與加分，現在魏應該知道自己的苦心了。


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