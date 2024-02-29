豪門婚姻夢碎！「OST女王」BEN 3年婚姻玩完 經紀公司：男方的錯
南韓女歌手BEN本名李恩英，2010年以3人女子抒情團體Bebe Mignon出道，Bebe Mignon解散後，BEN為不少知名韓劇演唱OST（原聲帶），被譽為「新生代OST女王」。她2020年與南韓W財團李旭結婚，未料豪門婚姻僅維持不到3年，今（29）日韓媒就報導兩人已離婚，震撼南韓演藝圈，所屬經紀公司也馬上發聲明表示：「男方的錯。」
記者張一笙／綜合報導
BEN靠著辨識度極高的音色及感情飽滿的唱腔，唱紅多部韓劇OST包含：《又，吳海英》、《雲畫的月光》、《今生是第一次》、《陽光先生》、《德魯納酒店》等劇，深受粉絲們的喜愛。BEN與豪門公子哥的李旭戀情始於2019，2人當時被爆料正在相戀，隔一年後BEN以手寫信方式，在IG公布與李旭閃婚的消息，讓當時的粉絲們十分驚訝。
未料2人短暫婚姻只維持3年，據韓媒《韓聯社》報導，BEN的經紀公司BRD娛樂有對外發表聲明表示：「BEN確實正在辦理離婚，由於對方的過錯，BEN擁有監護權。」男方疑似做出對不起BEN的行為，因此BEN保有女兒的監護權。
離婚消息傳出之後，有眼尖的粉絲發現BEN在26日發文表示：「現在才是開始」，似乎是完成離婚後的心情寫照。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道