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台股萬九卡卡！張錫喊話別預設高點　小資親民版00922有潛力

▲台股在上週五（23日）上漲逾百點、站上萬九刷新歷史新高後，即在這個關卡上下震盪。針對台股後市，國泰投信董事長張錫喊話「不要預設高點！」。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股在上週五（23日）上漲逾百點、站上萬九刷新歷史新高後，即在這個關卡上下震盪。針對台股後市，國泰投信董事長張錫喊話「不要預設高點！」。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台股在上週五（23日）上漲逾百點、站上萬九刷新歷史新高後，即在這個關卡上下震盪。針對台股後市，國泰投信董事長張錫喊話「不要預設高點！」，表示今年台灣上市公司盈餘將回復正成長，基本面佳，且在OpenAI執行長奧特曼釋出募資計畫，將用來打造AI晶片的震撼消息後，由於背後需要大量算力支撐，這對半導體產業將是一大利多。他也提到投資人不妨把握機會，留意「小資親民版市值型ETF」00922，趁著除息前布局還有望配息、價差雙賺。

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國泰台灣領袖50（00922）聚焦市值大、獲利佳、低碳轉型的50檔台股領袖級企業，是國泰投信去年推出的旗艦台股市值型ETF。相較傳統市值型ETF，00922考量未來低碳趨勢，且價格相當親民，單張入手價約1.7萬（2月29日收盤17.9元）、經保費率僅0.235%，吸引近7萬投資人青睞，規模突破新台幣102億元。

00922第一大持股為台積電，占比約三成，其他主要成分股包含聯發科、鴻海、廣達等台股大型權值股，及兩成的金融股與部分傳產，既能分散風險亦不會錯過台股輪動行情。隨著台股衝上萬九，00922追蹤之標的指數近一月（2024年1月26日至2024年2月27日），漲幅4.93%，推升基金淨值不斷創高。00922今日公告，每股配0.38元，以今天收盤價17.9元計算，年化報酬率約4.25%。00922將於3月18日除息，最晚需在3月15日前持有或買進。

張錫指出，Q1財報可能會不如預期、市場將面臨一波修正，不過這對長期存股族而言反而是好消息，可望迎來逢低承接或加碼的機會，建議可留意台股市值型ETF，如在市場被稱為「小資親民版市值型ETF」國泰台灣領袖50（00922），趁著除息前布局還有望配息、價差雙賺。

張錫也指出，整體而言，不論6月或8月降息，今年降息是確定的，有利台股展開資金行情。此外，ETF也扮演了台股的支撐力道，截至去年底台股ETF規模約新台幣1.4兆，今年有望擴大增加至2兆元，日前證交所公告一月定期定額金額首度超過百億元。

張錫表示，在基本面、資金面良好的狀況下，對台股後市是很樂觀的，且在輝達公告亮麗營收、財測後，台股AI供應鏈訂單更具想像空間，加上本益比較美股低，有助資金持續進駐AI股，激勵電子族群與加權指數再次轉強。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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