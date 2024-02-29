進曼哈頓先繳15美元「塞車費」！紐約擬藉此解決塞車　創全美首例

我是廣告 請繼續往下閱讀
當局希望「塞車費」的收取能夠減輕交通堵塞的問題，同時降低空氣污染，並將塞車費收到的資金投入到紐約的大眾交通運輸系統。預估塞車費每年能帶來10億美元的收入，若紐約真的開始收取塞車費，將是全美第一個這麼做的城市，而在全球範圍，包括倫敦、斯德哥爾摩、米蘭和新加坡等地都已有類似制度，新加坡更被視為城市收取塞車費的先驅。
然而，紐約的「塞車費」制度想要真正上路，還有許多挑戰必須克服。公立學校的教師已經提出申請，希望能獲得收費豁免。鄰近的紐澤西州居民也已提起訴訟，試圖阻止塞車費開徵。約有10％的紐澤西勞動力每天通勤到紐約上班。另外也有一些居民並非通勤族，但因為擔心塞車費會讓駕駛改道，讓原本該湧入曼哈頓的車流湧入周邊地區，因此出聲反對。
曼哈頓的商家則擔心這對當地經濟的影響，稱疫情已經很大程度地改變了工作模式，許多企業正在與員工為了是否要回到辦公室上班拉鋸，塞車費開徵可能會讓更多員工排斥進辦公室。開車通勤的上班族除了對交通支出的增加感到不滿外，也有夜班工人抱怨，由於工作時間導致他們別無選擇只能開車通勤，但卻因此遭到必須多繳錢的懲罰。
不過，也有許多紐約居民支持塞車費，約只有40％的紐約家庭擁有汽車，紐約若能增加對大眾交通運輸系統的建設，能讓不開車的人獲得更可靠和更容易負擔的交通系統。