美國「醫療體系崩壞」？前醫務總監曝急診驚人收費：花16萬打點滴

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亞當斯表示，自己一月份在一次出差時突然感到頭昏，於是在斯科茨代爾（Scottsdale）的妙佑醫療國際（Mayo Clinic）亞利桑那州分院急診部就醫，結果事後收到5000美元的帳單。亞當斯說自己當時接受了幾袋點滴和化驗，看到費用如此高昂十分震驚，於是撥電話給醫院代表，溝通長達數個小時「讓人精神疲憊」，院方代表告訴他可能還會有另一張帳單，因為亞當斯當時乘坐救護車前往。至於金額是否能夠降低，則還並不確定。
亞當斯說，自己被醫院收取了5級就診的費用，這是最嚴重程度患者的等級，像是急性中風或胸痛，亞當斯不認為自己的狀況符合。亞當斯擁有醫療保險，但是他的「高免賠額健康計畫」，要支出超過7500美元，保險公司才會開始承擔部分費用。亞當斯強調，明白急診會收取較高費用，也了解每間醫院的收費標準不同，妙佑醫療國際是全美頂尖醫院，但考慮到全部因素之後，他還是無法接受帳單的金額。
亞當斯認為，他的經驗突顯了美國醫療費用過高和價格缺乏透明度的問題，患者事前通常不知道看病要花多少錢，連像他這樣擁有專業知識的人看到帳單都會嚇一跳，更別說是普通人。同時，隨著保險免付的攀升，越來越多的醫療費用落在患者身上，成為沉重的負擔，難怪越來越多美國人揹負醫療債務。亞當斯直言，「連像我這樣的人、擁有醫療知識和保險，都遭遇這樣的情況，那普通人更加沒有機會。這個醫療體系已經崩壞了」。
報導指出，美國目前約有2000萬人積欠醫療債務，其中1400萬人的債務金額在1000美元以上，醫療債務已成為美國人破產的主要原因。
亞當斯強調，患者理應在獲得照護之前了解需要支付的費用多寡，並充分明白自己擁有哪些選擇，但實際上由於缺乏透明度，人們根本搞不懂這些醫療帳單的數字，只能事後單方面被動的接受。而最終，這些高昂的醫療費用變成醫療債務，導致民眾信用受損，或不得不排擠其他的支出。