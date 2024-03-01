貨車衝撞基隆派出所！「去年剛畢業」24歲警殉職 生前燦笑照曝光
基隆八堵29日晚間發生小貨車衝撞派出所的事故，肇事男子不明原因開車直接撞進基隆市警察局第三分局八堵分駐所，造成當時正在值班台整理文件的24員警蘇昱鴻來不及反應，當場失去生命跡象，送醫急救後仍不治，警方目前都還在調查案發原因。而該名殉職的員警蘇昱鴻去年才畢業，才擔任警察不到半年就遇到重大事故，讓同仁相當不捨。
記者張嘉哲/綜合報導
據了解，年僅24歲的員警蘇昱鴻是警專40期，去年才畢業，並在10月分配到八堵派出所，當時候基隆第三分局也發文表示「歡迎新血加入本分局維護治安交通行列」，蘇昱鴻也比出讚，露出燦爛笑容，沒想到任職不到半年就遇到死亡事故殉職。
基隆市警察局臉書粉專「基隆警馨雲」在今年1月26日時，也曾經發文表揚蘇員，表示「基隆暖暖區舉辦寒冬送暖活動，共同送上米、油鹽、餅乾、米粉等食物給里民，基隆市警察局第三分局八堵分駐所警員蘇昱鴻也共同參與，協助分送暖心物資。」受贈家庭也對警方熱心助人的善行讚不絕口，沒想到蘇員卻遭遇死劫，同仁也在貼文不捨留言「一路好走」！
根據警消指出，蘇昱鴻在事發之後傷勢非常嚴重，當場失去生命跡象；而另一位受到波及的女警廖訢恬則是被壓在貨車底下，救出時全身多處擦傷，兩人都是送往基隆長庚醫院，女警左腿、右額頭擦傷，無生命危險，不過蘇員經過急救之後仍然宣告不治。
至於肇事駕駛是誰？根據警方調查，該輛白色的小貨車是由一名34歲簡姓男子駕駛，有竊盜、吸毒前科，該輛車是從貢寮偷來，並非自己的車，肇事之後男子逃逸闖入暖暖平交道，結果遭台鐵區間車撞擊死亡，而為什麼會開車衝撞派出所，詳細原因還在調查當中。