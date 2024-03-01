西城男孩才剛來台！主唱馬克「無預警退出巡演」 3年半動刀4次
「西洋天團」西城男孩（Westlife）去年2月在高雄巨蛋開唱，去年11月則是在北流舉行演唱會，熱愛台灣的他們，主唱馬克在來台時還親自走訪按摩店體驗，非常接地氣，沒想到他突然在昨（29）日無預警在社群媒體上宣布暫停演藝活動，原因是健康出狀況，光是3年半就動了4次大手術，讓他只能選擇暫時退出巡演。
記者吳雨婕／綜合報導
馬克在IG發文寫下長文，他透露一切要從3年半前說起，2020年8月做了手術，幾天內讓他感到極為不適，緊急送往急診，在加護病房待了一天，「我被告知在手術後引起了嚴重的敗血症，為了挽救我的生命，得立即進行緊急手術。」由於時逢疫情期間，在醫院的幾個月中，他只能獨自度過，家人也不能探病，對他來說身體與精神上都飽受煎熬。
好不容易在同一年的12月終於出院了，正當馬克以為一切都往好的方向前進時，卻在2021年底舉辦演唱會期間生了重病，再度送急診，被醫生告知罹患肺炎，需要立刻回家休養，也因此退出剩下的演唱會，他尊重專業建議，在2022年5月動了第3次手術，也因此再度錯過好幾場演出。而他為了粉絲，選擇在術後3個月就回歸舞台繼續巡演，無奈身體吃不消，「我產生嚴重的切口疝氣，被告知需要開刀治療，這會是我第4次進行手術，我別無選擇。」
馬克提到，手術已經順利結束，但為了好好調養身體，他得暫時退出所有巡演，直到他康復。他不忘向「西城男孩」其他3人打氣，「我希望你們明白，我應該在那裡，期待再次見到你們。」縱使無法跟團員一起演出，但他的精神也會一直與他們同在，馬克也表示：「為了我的健康和幸福、我的家人和我自己，我必須做出正確的決定，別擔心。」
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