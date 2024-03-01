台股早盤一度創高後震盪小翻黑 AI一軍發動攻勢、比特幣續強
美股四大指數昨（29）日皆收漲，其中AI概念股強漲，超微市值首度突破3000億美元。台北股市今（1）日以19021點開出，早盤一度漲90點，來到19041點持續創高，再度登上萬九大關，但沒多久又回落紅翻黑，小跌10多點，來到18946點，權值王台積電早盤漲0.5%。今日盤面焦點在IC設計、比特幣概念股、重點與AI概念股。
記者許家禎／台北報導
在投資人評估美國重要通貨膨脹數據之際，華爾街股市主要指數今天皆收漲。道瓊工業指數上漲47.37點或0.12%，以38996.39點作收；標準普爾500指數上揚26.51點或0.52%，收5096.27點；科技股那斯達克指數揚升144.18點或0.90%，收16091.92點；費城半導體指數勁揚124.32點或2.70%，收4726.92點。
台北股市今日開高，早盤一度漲90點，來到19041點，再度登上萬九大關，但沒多久又回落紅翻黑，小跌10多點，來到18946點。權值王台積電早盤漲7元，來到697元，漲幅0.5%。其他重要電子股，聯發科、友達漲0.5%以上，宏碁、宏達電、華碩、和碩、國巨漲1到2%。
今日盤面焦點為IC設計強勢走高，世紀、立積早盤漲7%以上，佑華、點晶、力旺漲1到2%。比特幣概念股持續走高，華擎接近漲停，青雲漲2%。另外，由於超微與DELL股價創高，激勵AI概念股強強滾，緯創早盤漲逾3%，英業達、技嘉、廣達漲逾1%，緯穎大漲5.7%。健策漲逾5%、智原漲3%，世芯-KY、高力漲1到2%。還有，電力供應表現依舊搶眼，上緯投控漲早盤逾8%、中興電與中鼎漲1%多。