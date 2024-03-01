名家論壇》鈕則勳／民眾黨的「忙、盲、茫」

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針對柯建銘與吳思瑤的批評，本尊黃國昌當然也反酸回應，更加碼在廣播節目上明白表示2026年2月1日就會辭職，參選新北市長絕對是選項，又點出有人希望他去桃園、新竹，明顯是想先聲奪人，創造主場優勢 ; 除了黃國昌之外，民眾黨皆是新科立委，未必深諳立院議事規則，在黃國昌頻頻立院出招進行議題操作的當下，新科立委們當然得惡補議事規則、熟稔政治攻防及運作，況且黨主席柯文哲在少了政治舞台下，只能頻頻跑立院與黨團開會的規律動作，民眾黨團的「忙」當然可想而知。但問題是，若無精準的戰略規劃，總召黃國昌又常不按牌理出牌的話，黨團立委們忙到疲於奔命，卻無達成精準的戰略效果，反而被藍綠看破手腳、聯手夾殺的話，這八席的「少數」除了喪失「關鍵」地位外，英雄無用武之地或許也頗正常。
再來看看民眾黨黨務及人事部分的「盲」，從一月廿四日尾牙餐會漏掉原柯Ｐ親信蔡壁如，引發討論外，近期頗具爭議的事件便是柯Ｐ核心幕僚陳智菡擔任黨團主任，而原來的副主任楊寶楨請辭、接受訪談時淚灑現場，更引發內鬥疑雲，雖然黨發言人有澄清「不管是被請辭還是被內鬥，完全都是子虛烏有」，陳智菡對此也否認內鬥並說「民眾黨很容易被見縫插針 ; 期待楊寶楨休息後可以回到團隊」，但黨主席柯文哲也鮮少為這些事情做些定調的論述或是藉由一些方式來減緩外界對民眾黨的疑慮或誤解，柯既然都沒定調，黨高層或是與柯親近的立委當然更不可能對此些事情表態，更遑論有些人或許還被認為是「局中人」，「讓子彈再飛一會兒」的被動消極，不僅讓外界有添油加醋的空間外，更會讓人質疑柯與黨內大咖似乎不願正視或刻意忽視這些黨內應該處理的迫切議題，這當然是「盲」。
最後，來看柯文哲的「茫」，從大選結束後至今，身為第三大黨黨主席的柯Ｐ明顯沒有設定清晰的戰略方向，似乎只有走一步算一步的不得不然，確實讓人感覺到他對未來方向的「迷茫與茫然」，這茫然可能是對沒有政治舞台的恐懼，也可能是對於大權可能旁落的擔憂。所以柯Ｐ夫婦至今仍會對早該翻頁的「藍白合」念念不忘，不時拿來說嘴，柯更頻頻赴立法院出席民眾黨團參與會議，想維持一定的政治能量與網路話題聲量。
甚至遭外界質疑有如「寄生國會」，更妙的是，柯Ｐ竟連這樣類似口水的話題都本尊回應反擊說，民眾黨團的薪水不夠雇用黨團助理，現在是中央黨部出錢請助理去黨團上班，是國會「寄生我」，當然有損領導者的格局與高度，可見得柯對於可能會被媒體邊緣化確實有很強的危機意識，在在都凸顯柯與民眾黨對黨未來的定位，甚至是制衡藍綠與選舉佈局的戰略規劃確實有相當程度的「茫然」感，若無法理出一條清晰的思路，先別說2028年的總統大選，就連2026年地方選舉，民眾黨要開疆闢土，難度都很高。
基於以上論述，柯Ｐ與民眾黨若無法破解「忙、盲、茫」的現實困境，民眾黨的壯大與永續，或許只能是竹籃打水一場空了。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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