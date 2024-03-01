國巨去年EPS 41.8元　豪發22元股利！創5年新高

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國巨第4季度合併營收273.61億元，較上一季約略持平，但較去年同期減少 5.1%。第4季度歸屬於本公司業主之合併稅後淨利為47.57億元，季減1.9%，但較去年同期增加14.3%，單季每股稅後盈餘為11.38元。
國巨2023年第4季度毛利率為34.5%，較上一季增加1.3個百分點，但較去年同期減少2.0個百分點；營業利益為50.75億元，營業利益率為18.5%，較上一季減少1.2個百分點，並較去年同期減少2.1個百分點；非營業項目淨收入為11.60億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利得4.42億元及利息淨收入4.78億元。
國巨2023年全年度合併營收1076.09億元，年減11.1%。全年度歸屬於本公司業主之稅後合併淨利為174.69億元，年減23.2%，總計每股稅後盈餘41.80 元。全年度毛利率為33.5%，年減4.5個百分點、營業利益為204.72億元，營業利益率19%，年減4.9個百分點；非營業項目淨收入為39.27億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利得14.71億元及利息淨收入15.86億元。
展望後市，國巨指出，雖然整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，但預估隨著併購案完整貢獻，第1季營收將季增1%至3%，客戶端的庫存調整將於第2季度結束，供應鏈的庫存水位可望漸趨健康，公司將會密切關注市場狀況，並樂觀看待AI應用的營運動能及展望。