12台股ETF與大盤同創高 00919填息後連7天創高！把握配息上車日
昨（29）日為2月最後一個交易日台股開低震盪走高，雖然因MSCI季度調整影響，台股最後一盤漲勢收斂，不過終場上漲112.36點，仍創收盤新高，收在18966.77點，統計2月上漲1077點，漲幅6.02%。同步觀察包含槓反共56檔台股ETF表現，包括00919、00927、00904、00913、00894、00934、00912、00922、0051、00921、0056、00928總計12檔同步創下收盤價新高，也讓181多萬位受益人荷包滿滿，其中00919群益台灣精選高息ETF更是自2月20日填息創高後，連續7天創新高。
記者許家禎／台北報導
群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，近期隨著台股持續走高，大盤整體融資餘額持續攀高，龍年以來，上市融資增加115億元，融券僅僅增加1.4萬張，另外上櫃融資增加74億元，整體增幅相對更為明顯，另外中央銀行公布今年1月金融情況，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額月增620億元，重返3兆元大關，來到3兆175億元，顯示近期隨著國際股市持續維持熱絡，市場散戶信心明顯恢復。
此外，謝明志也說，半導體產業受惠景氣落底，台積電法說已釋出樂觀數字，有利族群持續向上，可留意相關供應鏈，以及IP族群等，2024年台股上市櫃企業獲利可望由科技業領頭恢復成長軌道且能見度延續至2025年。
00919即將在3月迎來第四次配息，根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919本次預估配發金額為新臺幣0.61元，若以29日收盤價24.03元來算，單次殖利率就有約2.54 %，年化配息率10.15 %。00919連續四季衝破10%，再度刷新台股ETF配息紀錄，53萬投資人可望同步受惠。00919本次除息日為3月18日，配息發放日為4月15日，參與除息最後買進日為3月15日。
※【NOWnews 今日新聞
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