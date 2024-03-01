台積電助攻！熊本旅遊人氣增　日本賞櫻季團費漲3成

台北旅展春季展今（1）日登場，餐券住宿祭出最低4折起優惠。易飛網公關林玉瓏分享，因為易飛網有做佐賀航線包機，九州疊加商務跟旅遊需求，機票票價有稍微高一點，也可能會有一票難求的狀況，針對這情況易飛網有推出熊本隔壁的佐賀航點機票優惠活動，以及佐賀到熊本的接駁專案，相較飛熊本的機票可以省下將近1萬元的交通費用。
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時序進入春季，日本櫻花盛開，日本賞櫻一直是高人氣行程，林玉瓏指出，相較去年，今年日本賞櫻團費漲幅大約2至3成，一般時期則落在1到2成，其中成本多落在機票、住宿、交通、稅金等，才會導致團費往上漲。
林玉瓏表示，除了日本賞櫻，人氣高的還有韓國賞櫻行程，相對日本也便宜許多，以旅展推出的4天行程價格約落在11900元起，第二人再折價2000元。賞櫻行程目前都已經銷售大約超過9成，旅展將針對零星團位做晚鳥促銷的優惠活動。
台北市旅行商業同業公會理事長駱炫宏分析，台灣遊客對日本喜愛程度一直都居高不下，旅遊業評估歷年來國人的海外旅遊目的地就是日本，東京、大阪分居冠亞軍，加上台積電進駐熊本，加大台灣旅客到日本旅遊熱度，現在日幣匯率又是30年來最低，但因為當地人力配置、油價上漲，團費仍比疫情前高，漲幅大約1到1.5成，不過台灣遊客還是非常喜歡去日本。