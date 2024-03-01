國三生參加父母春酒喝水比賽！10分鐘狂喝6公升 回家水中毒險死
水喝太多會出事！一名15歲國三男學生，日前參加父母公司舉辦的春酒聚餐，娛興節目舉辦喝水比賽，他在短時間內喝約6000c.c.的茶水，當晚返家後出現頭暈、嘔吐、抽搐等症狀，送至急診時意識模糊，經緊急處置並轉至加護病房治療後脫離險境，並未造成腦部永久性傷害。
家庭消費中心／綜合報導
馬偕兒童醫院兒童內分泌科主任丁瑋信說，當時男孩喝了6000c.c.的冷泡茶，喝的速度又急又快，但因開水與清淡的茶水中缺乏電解質，身體水分無法即時排出，導致電解質不平衡，餐敘結束後不到5小時，在凌晨即因頭暈、嘔吐等神經學症狀送醫，急診抽血檢查證實血鈉嚴重偏低，屬急性水中毒個案。
丁瑋信指出，嚴重急性低血鈉可能造成病人腦部傷害後遺症，就像溺水時若缺氧時間過久，對腦部會造成不可逆的損傷，而這名男孩經過加護病房的緊急處置與密切觀察，住院一天半後，意識才漸漸恢復。
此外，丁瑋信表示，成人腎臟一天最多可排出18公升尿液，換算下來，3小時內最好不要飲用超過2公升的水，而這位男孩短短不到10多分鐘喝如此多的水，身體承擔不起，雖未立即產生不適，但隨後仍發生急性低血鈉，所幸家長緊急送醫，男孩恢復情況良好，已順利出院
馬偕兒童醫院兒童加護病房主任趙彥鈞則說，急性水中毒的臨床表現為呼吸心跳減慢、體溫降低、嗜睡、頭痛、嘔吐，煩躁不安、腦內壓增高等，國外更曾發生過家長逼迫孩喝水，造成水中毒死亡的案例。
丁瑋信提醒，寶寶在4~6個月接受副食品前不建議另外喝水，而接觸副食品後，建議以寶寶體重每公斤1天攝取量約20c.c.為標準；此外，由於食物中也含有水分，應掌握「補水而非灌水」的原則，切勿在短時間內大量喝水以防水中毒。