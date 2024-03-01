10歲女童上學走斑馬線慘遭撞飛 台中警硬起來！校園周邊加強執法
台中市潭子區僑忠國小一名10歲潘姓女童，昨天清早走斑馬線過馬路上學，慘遭42歲賴姓女駕駛黑色休旅車撞飛，女童當場痛得跪在地上，畫面讓人揪心。台中市政府警察局大雅分局宣布，將在轄內校園周邊擴大執法，確保學童安全。
記者何哲欣／台北報導
大雅警分局說，2023年度執行「車輛不停讓行人」專案取締總計553件，在強力執法下，行人事故顯著降低，為維護學童上、下課安全，此次針對大門緊臨主要幹道之學校，於上、下課時段編排警力駐守執法，籲請市民開車、騎車經路口或轉彎時，務必放慢速度，確認行人穿越道無行人通行，有行人時務必停讓保持3公尺以上之距離，以確保學童安全。
大雅警分局表示，將持續針對「路口不停讓行人」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等違規項目加強取締，加強定點守望攔檢並輔以架設攝影機全程蒐證，此外，亦針對轄區易肇事路口（段）邀請路權單位進行會勘，透過改善號誌、標線等硬體設施來提升行人安全。
大雅警分局長劉雲鵬表示，呼籲用路人，通過路口時，應注意紅綠燈或行人專用號誌，於綠燈時注意左右來車確認安全無虞後，儘速通過行人穿越道；此外，更切記勿邊走邊滑手機，行人及車輛駕駛互相尊重，共同打造更友善的交通環境。