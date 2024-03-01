00921公告配息0.3元、年化配息率6.5% 投信：留意搶進股息恐稀釋
兆豐龍頭等權重ETF（00921）迎來今（2024）年第一季配息，第一階段收益分配評價結果已於昨（29）日公告，配息金額0.3元，單次配息率1.6%，年化配息率6.5%，將在3/21除息，最後買進日為3/20，實際配息金額則以3/15第二階段公告結果為主。不過，投信業者提醒，基金配息率不代表報酬率，投資人選擇ETF時，留意公布配息率後，市場搶進可能影響股息稀釋情況。
記者魏妤庭／台北報導
隨著美國通膨持續走低，台股市場AI題材繼續發燒，整體電子產業緩步復甦，長線佈局AI相關題材外，電網升級政策受惠族群及奧運相關商機等亦具成長利基，預期景氣可望回溫向上。
兆豐龍頭等權重ETF（00921）研究團隊表示，台股創新高，建議投資人檢視投資策略，選擇不同ETF投資組合達到分散風險的效果。並以00921為例，去年全年的報酬率為33.2%，贏過加權指數為27.6%與台灣50指數為25.3%，龍頭股的報酬表現往往能夠帶來優於產業的報酬表現。此外，權重型設計有助於分散風險與均衡布局，適合存股族長期投資持有。
不過，兆豐投信提醒，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異外，也可以留意ETF公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加，進而影響股息稀釋，投資人在佈局時應將此納入評估依據。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。