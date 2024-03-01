Q2團費漲！旅展買氣仍旺　業者教戰2秘招顧荷包

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第二季迎來旅遊旺季，團費上漲，易飛網公關林玉瓏坦言，這議題從疫後解封一直存在，根據觀察，旅客的出國意願並沒有因此受到影響，可能漲價本來就是疫後新常態，想出國的人還是會出國玩，想要搶便宜的話，建議消費者提早預訂行程，搶先預購早鳥專案，也可以鎖定旅行社對於不同航點的包機，包機旅行社較有空間把成本往下壓，回饋給消費者，團費相較就不會這麼貴。
林玉瓏評估，有發現二線城市人氣上漲趨勢，明顯在增加，包含長線部分針對歐洲、希臘、法國也會推出新行程，預估2024年出國旅遊的人士會持續往上增。
林玉瓏提到，相較於一線城市來說，二線城市交通、住宿、餐食等成本較低一些，不過由於人氣往上，建議對二線城市有興趣的旅客可以把握機會提早前往，因為人氣一直往上，旅費可能也不會下降。
台北市旅行商業同業公會理事長駱炫宏則認為，第二季日本旅遊熱度持續不變，賞櫻的話也都有包機，會持續受到消費者喜歡，歐洲線今年賽事多，從去年下半年就很受台灣遊客喜愛，現在歐洲旅遊CP值也不會低於其他國家，歐洲旅遊也會持續很旺，團費漲幅較去年大約1成多，沒有想像中的高，反而是短程線油價漲、疫情前又比較便宜，因此東南亞、東北亞短線就會價差比較多。