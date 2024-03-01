日圓149曇花一現！專家點出3困境易貶難升 今年脫離負利率有變數
在日本財經決策官員相繼放話，日本已準備好採取包含結束負利率政策等適當行動，日圓一度升破150兌1美元，但很快又貶回150價位，日圓兌新台幣換匯價變化不大在0.214元附近震盪。外匯專家認為，日本央行一樣是「狼來了」，「只聞樓梯響，不見人下樓」，3大困境讓日圓疲弱不堪，日本央行只能採取「 拖」字訣，而且一旦錯過3月底4月初年度調薪的最佳政策調整時點，他預期日本今年要脫離負利率機率低，日圓可能貶破152，甚至靠向155價位。
記者顏真真／台北報導
台新銀行首席外匯策略師陳有忠今（1）日上午接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，在日本央行放話之下，日圓昨日盤中一度大幅回升至149，但就如同之前一樣是「狼來了」，「只聞樓梯響，不見人下樓」，只要日圓快貶到前波低152，日本央行就會出來喊話，又不敢結束負利率，3大困境讓日圓疲弱不堪，包括日本遲不敢鬆口脫離負利率、貿易逆差難改變及日本首相民調低，在這情況下，日本政府怎可能大刀闊斧改革。
陳有忠進一步分析，日本債務負擔重，因此，過去一直壓低10年期日債殖利率，若升息，殖利率就會彈上去，還債壓力會更大，因此，每當債券殖利率彈升，日本央行就會進場調節，釋出日圓，結果日圓就會再貶，也因此一直處於「鬼打牆」的情況，現在就看3月底4月初日本年度調薪，也是日本結束負利率最佳時點，日本央行會不會有動作結束負利率。
如果日本政策4月未調整貨幣政策，陳有忠說，「過了這個村就沒那個店」，接著6月美國就可能降息，美元也會跟著走弱，日本不用調整貨幣政策，日圓也會回升。也因此，現在日本央行是「拖」字訣、「無為而治」，覺得結束負利率也不見得有好處，不如等美國降息，美元跌下來，日圓就自然會回升。
陳有忠認為，若真如此，日本一旦錯過4月最佳貨幣調整時間點，今年結束負利率的機率就很低，而且日圓要大升機率也很難，日圓上半年走勢是反映「可能結束負利率」的政策盤，若未如預期調整貨幣政策，日圓可能貶破152兌1美元，甚至往155靠攏，日圓下半年走勢則會反映「美國降息」的美元盤。
※【NOWnews 今日新聞
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