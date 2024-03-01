能娶4個！中國男當上非洲「雙酋長」　回鄉打拼體悟：仍得靠自己

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最初，李滿虎幹的是技術活、做礦業勘查，工作地點在礦山上，住的房子很小，還得和其他人一起睡上下鋪，白天熱到不行，晚上休息時，就把毛巾弄濕，放在身上降溫，屋子外則是荒涼的密林，平常也沒什麼娛樂活動。
這份工作做了2年，因為實在辛苦，李滿虎就辭職，短暫返回中國，幾經思考，還是決定再去奈及利亞，畢竟之前那份工作，年薪就15萬人民幣，吃住都由公司包，基本上沒有需要花錢的地方，在國外辛苦1至2年，比在中國國內賺4至5年，存的錢都還要多。不過這次，他不再做純技術工，而是轉向行政方面，去了奈及利亞數一數二的中資企業，就在奈及利亞和喀麥隆的交接處，需要與許多政府部門，溝通大大小小的事。
由於公司在當地做了許多有利奈國的基礎建設，他也因為熱情真誠，被土王兒子引薦，並於2018年底獲得酋長稱號；李滿虎表示：「一般能當酋長的人寥寥無幾，要麼有錢，要麼有權，要麼對當地有貢獻。不是說你想當酋長，就能給你分一個，沒有這樣的事。」至於土王選擇他的原因，一是表示當地對中國公司的認可，二是期待他能夠代表土王，去處理公司與當地人的一些事務。
土王還告訴他，身為酋長可以娶4個老婆，若是生了兒子，還能繼承李滿虎的封號。而他也在受封後發現，酋長的權力很多，有這層身份在，不管是政府部門還是普通人，都會予以相當的尊重，有利於工作開展。在奈及利亞當上酋長之後，喀麥隆那邊也提議，既然公司項目是在2國之間建立跨境大橋，奈及利亞給了李滿虎酋長的榮譽，喀麥隆也可以給予，就這樣，李滿虎成為奈及利亞、喀麥隆的「雙酋長」。
然而，2020年年底，李滿虎回國探親，因為疫情，父母不放心他在國外，不贊成他返回非洲，覺得錢再多都比不上健康和安全，加上妻兒也都在中國，幾經掙扎，決定放棄在非洲的優渥工作，並把酋長的帽子、衣服、手杖等物，都留在奈及利亞的公司。
在李滿虎看來，酋長頭銜就是一份榮譽，不能看得太重，主要還是得靠自己打拚，所以他也很少主動提及曾是非洲酋長的經歷，不想過分表現，但他並不後悔在非洲的那幾年：「人這一輩子還是要勇敢跨出那一步，嘗試一下，成不成功是另外一回事。不要安於現狀，世界真的很大。」
現在的他雖然已經回到中國，但工作主要是拓展海外市場，打算在喀麥隆做砂石場，善用當初在當地得到的資源和政府關係，希望做出自己的事業，也繼續促進中非友誼。