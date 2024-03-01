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台灣現存最早！嘉義車站施工挖到116年歷史轉車台　市府指定古蹟

▲ 嘉義車站日治時期第一代轉車台指定為古蹟。（圖／嘉義市政府提供）
▲ 嘉義車站日治時期第一代轉車台指定為古蹟。（圖／嘉義市政府提供）

記者何哲欣／綜合報導

嘉義市鐵路高架化工程現正進行中，去年發現日治時期嘉義車站轉車台遺構，為縱貫線鐵路於明治41年（西元1908年）通車時期所興建，迄今已有116年歷史，是目前台灣現存最早的第一代轉車台遺構，比2020年在台南出土的第一代轉車台（僅餘原貌的三分之一）完整度更佳。嘉義市政府為此召開文資審議會，最後決議轉車台現地保留，納入「嘉義車站」古蹟公告範圍。

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根據嘉義市文化局新聞稿，日治時期的嘉義車站，曾經是台灣第一座「三鐵共構」車站，包含台鐵縱貫線、阿里山林業鐵路，以及糖鐵北港線等。後來1933年車站改建，使用鋼骨和鋼筋水泥的結構，打造「折衷主義」建築風格，被譽為「全島第一摩登車站」。日治時期嘉義車站轉車台遺構，不僅見證當時嘉義地區的繁榮，也更加豐富台灣鐵道文化資產。

執行調查研究的言古文化有限公司的顏廷伃於會中說明，轉車台主要用於火車頭或車廂轉向調度使用，或是切換維修線等用途。本次發掘出土的轉車台遺跡，外徑為16.5公尺、內徑為15.5公尺。自明治41年（西元1908年）12月建造，至1930~40年代新式扇形機關車庫與轉車台完工，或嘉義車站改建工程完成後即已廢棄，使用時間約30年，時間相當短暫，因此堆積型態較為單純，恰可補足縱貫鐵路交通史最初階段限存遺構研究之缺環。

顏廷伃也說，轉車台結構體本身大致保存良好，其表面遺留的早期建築工法、製作工序等痕跡，仍十分明顯，具稀少性、不易再現之基準。

文化局表示，2023年2月18日獲報，發現疑似鐵路設施遺構，隨即成立專案小組，委請文資委員、專家學者和相關單位等現場實勘，經多次與鐵道局開會研商轉車台遺構保存可行性，包括原地保留、異地暫置站區內重置，以及異地暫置異地重置等三方案，最後審議委員聽取新站體的建築師簡學義簡報後，決議採原地保留方案，讓更多民眾進一步認識日治初期的鐵道建築歷史。

文化局說，嘉義車站轉車台的學術與文化資產價值均高，尤其轉車台所在位置，是作為早期機關車迴轉的場地，其原始出土地尤其具有歷史文化背景的指涉性價值，因此審議委員認為相當值得進行現地保存，將該轉車台遺跡指定為「古蹟」，並納入嘉義市定古蹟「嘉義車站」的公告範圍內。

市長黃敏惠對審議結果後表示，嘉義市政府重視文化資產保存，文化的力量具有穿透力，是非常重要的城市軟實力。建設讓城市巨大，但文化更讓城市偉大，尊重專家的審議結果。

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