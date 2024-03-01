人數難估！加速中配入籍恐釀「依親就醫潮」　吳玉琴籲慎重別冒進

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衛福部近期解釋，針對陸配本身，只要在台灣地區領有居留證明文件，在台居留滿6個月後就應參加健保，因此陸配在取得台灣的國籍前，應該就會先加入健保，所以相關入籍年限調整沒有太大的影響，但其「依親居留」、在台就醫的親屬，就可能會為健保帶來額外負擔。
吳玉琴接受《NOWnews今日新聞》訪問時指出，一般外配的親屬在台停留6個月就要離開台灣、不會產生健保問題，但國民黨政府時期開放中配的親屬「依親居留」，可以在台定居、並在滿6個月後使用健保。
對於這次的修法提案，吳玉琴說，如果縮短中配取得國籍的年限，其親屬可能通過依親居留、在台使用醫療資源，健保為其支付的醫療費用，可能會高於其繳納的保費，且人數難以預估，恐造成財務上嚴重的負擔。
吳玉琴也提到，最近很多醫師在連署反對縮短時間、擔心加速中配家屬依親來台就醫的速度，相信醫界會提出這樣的議題，應該就是在醫療現場有看到這樣的問題，目前台灣健保財務壓力沉重，任何可能增加健保壓力的措施都需要審慎評估。
此外，吳玉琴強調，台灣的健保永續，很多時候是建立在醫護人員的犧牲奉獻上，新冠肺炎疫情期間，醫護人員已經付出很多、幫助我們度過最艱難的時刻，不應該再讓他們承擔任何健保垮臺、財務出問題所帶來的風險，既然醫界提出這樣的警訊與呼籲，大家都應該要慎重思考、慎而又慎再做決定。