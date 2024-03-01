全台最大！台大徵才博覽會明開跑　2.5萬職缺釋出、台積電也開缺

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台大指出，今年博覽會主題為「永續、智能、創新」，呼應產業脈動與未來人才樣貌，參與企業增至336家、設置454個攤位，提供至少2萬5,000個職缺，分為資訊科技、金融、集團、多元產業、人力仲介業專區及國際人才培育暨永續專區等；台積電、台達、台泥等產業龍頭因應趨勢，首度開出佈局未來關鍵職缺，將率先在台大徵才博覽會曝光。
台大表示，3月2日早上9點半將舉辦開幕典禮，由台大校長陳文章及華南銀行董事長張雲鵬致詞，開幕典禮邀請台灣唯一同時榮獲海內外金曲獎、葛萊美獎、美國獨立音樂獎等3項大獎肯定的《十鼓擊樂團》，以多種樂器樂音相融，象徵各領域背景的台大學子從學校出航，乘風破浪邁向未來的挑戰。
台大提到，今年校園徵才博覽會系列活動共約336家企業報名，3月2日為實體徵才博覽會，除設有攤位徵才外，在普通教學館全棟，共有華碩電腦、Micron、群創光電、中信金控、兆豐銀行等5家企業進行筆試、面試或徵才講座；15點半將於椰林大道底舞台區舉行摸彩活動，有MacBook Air 、GoPro、Switch健身環、HyRead電子紙閱讀器、藍芽耳機、禮券等豐富大獎。
台大說，3月2日至31日有虛擬數位徵才博覽會，歡迎學生體驗線上遊戲逛展，並與企業人資同仁互動，了解企業徵才資訊；3月5日至15日舉辦78場次公司說明會，包括第一金控、鴻海科技集團、聯發科技、合作金庫、和泰汽車、味全、UNIQLO、瑞昱半導體、Coupang 酷澎、光寶科技、大立光等企業；3月18日至19日舉辦3場次公司參訪，包括i-TRUE︱@cosme、保瑞藥業、瑞士商瑞健醫療。
其餘參展的企業還有中國信託、台新、元大金控、玉山金控、富邦金控、富邦MOMO、街口、仁寶電腦、英業達、聯詠科技、群創、廣達電腦、緯創資通、Dcard、蝦皮購物、萬海航運、長榮海運、中華航空公司、中華電信、和碩聯合科技、統一企業等；橘子集團則設攤在蒲葵道小椰林道垂葉榕道、圖書館前區域245、246攤。