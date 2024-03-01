120萬名股東哭了！中鋼現金股息每股配0.35元 創下3年來新低
中鋼於昨（29）日公布去（2023）年財報，並於董事會提案，今（2024）年分配特別股股息每股現金1.4元、普通股紅利每股現金0.35元，創下3年來新低。有法人指出，中鋼今年現金股息創新低，主要與去年鋼市不佳有關，儘管中鋼最後轉虧為盈，但全年下來，每股純益也只有0.11元，較前一年的1.15元大幅衰退，因而導致現金股息大縮水。
記者魏妤庭／台北報導
受到全球鋼市景氣低迷影響，中鋼去年營收獲利明顯衰退，去年全年營收3633億元、年減19.18%，稅後純益16.82億元、年減90.54%，EPS僅0.11元，相較前一年的1.15元大幅衰退，更是創下近3年來的新低。因此，中鋼董事會決定提案配發特別股息每股現金1.4元、普通股紅利每股0.35元，並提交2024股東常會承認。中鋼表示，除了原本帳上保留盈餘外，也會從子公司配息去負擔，主要考量給予股東合理報酬。
為了展現對後市信心，中鋼強調，近期鋼價下滑屬於短期震盪，加上第二季即將進入傳統旺季，且近期中國兩會即將召開，可能會有經濟利多政策出現，預估4月下旬到5月左右，市場就會開始加溫，因此沒有盤價開低的想法。
中鋼也提到，為了維持高爐運轉使產線更順利，通過投資6.41億元的熱風爐汰舊換新計畫，為期3年2個月。另通過投資動力工場5號汽輪機轉子汰舊換新計畫，斥資3.15億元，完成後可確保5號汽輪發電機穩定運轉，以順利生產中壓蒸汽及發電，預計2017年6月底前完成。
另中鋼宣布與中鋼企業工會第 6 次團體協約締約條文，預定於 3 月 15 日簽訂新約，本次團體協約簽訂主要係因應時空環境改變及相關勞動法令的變更下，將協約條文內容與時俱進，修改約80條團體協約條文，以落實中鋼員工權益保障，兼顧公司永續發展。