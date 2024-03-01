彰化小姊妹車禍搶救第9天！醫：妹妹腦完全受損、會做最壞打算
上月22日晚間，彰化縣伸港鄉3姊弟遭遇車禍撞擊，其中10歲的姊姊與9歲的妹妹，因頭部受創陷入昏迷，搶救至今天來到第9天，目前姊妹倆昏迷指數仍為3，先前，於秀傳醫院治療的姊姊，瞳孔對光有反應，且肺功能改善，讓醫療團隊看到希望的曙光；但在彰基搶救的妹妹，狀況仍不太樂觀，彰基指出，妹妹的腦部完全受損，雙側瞳孔對光反應微弱，醫療團隊會做好「最壞的打算」，但依舊仍持續給妹妹最好的醫療照，希望能出現奇蹟，也盼大家一起集氣祈禱，讓妹妹康復與家人團聚。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當天晚間，3姊弟放學返家途中，遭74歲蕭姓老翁駕駛休旅車撞擊，2名小姊妹當場被撞飛，頭部受到嚴重創傷，分別被送往秀傳、彰基治療。秀傳醫院指出，姊姊生命徵象穩定，瞳孔對光有反應，雖然昏迷指數仍為3，但升壓藥已經停2天，1日血紅素接近正常值、電解值正常等，代表肺功能有改善。
而彰基則表示，妹妹目前狀況生命徵象雖然有穩定，但仍呈現重度昏迷的狀態，且雙側瞳孔對光反應微弱，經過檢測，妹妹腦部已完全受損，情況不太樂觀。目前彰基也召集所有醫療團隊，整合醫療照護討論，也坦言會做最壞的打算，但持續給予最好的醫療照護，也希望大家給予祝福，希望能出現奇蹟。