低溫特報＋疫情上升！滿65歲打新冠XBB疫苗 免掛號費再送100元
中央氣象署今（1）早剛發布「低溫特報」，2日受到強烈大陸冷氣團影響，苗栗以北恐下探10度，連江縣可能跌破6度。而COVID-19疫情最近也呈上升趨勢且處流行期，為鼓勵長者儘速接種新冠XBB疫苗，北市衛生局今（1）日宣布，今起至5月31日期間，設籍台北市65歲以上長者至台北市立聯合醫院各院區及12區院外門診部接種新冠XBB疫苗，除免掛號費之外，並加碼送100元商品券。
家庭消費中心／綜合報導
依據疾管署疫情監測資料，台北市在2024年2月11日至24日期間，COVID-19確定病例（併發症）個案計141例，比前2週計112例明顯上升，本土檢出病毒株以JN.1（69%）為多，顯示目前國內COVID-19疫情仍處高原期，民眾要多注意。
北市衛生局說明，春節後各級學校開學、元宵燈節活動等人群聚集頻率增加，疫情傳播風險上升，而最新研究顯示，接種新冠XBB疫苗可有效提升對抗JN.1保護力，呼籲尚未接種COVID-19 XBB疫苗民眾盡速接種。截至2月28日，北市合約院所接種新冠XBB疫苗已近19萬人次。
此外，北市衛生局表示，50歲以上民眾接種新冠XBB疫苗、公費流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗，接種每種疫苗還可獲得新冠家用快篩試劑10劑（最多30劑），但提醒接種疫苗後約2週才能產生保護力，鼓勵符合資格民眾儘速接種疫苗。
北市衛生局提醒，近期流感疫情亦處於流行期，北市流感疫苗僅剩4000餘劑，符合公費流感疫苗接種對象尚未接種者可一併接種。
有關COVID-19/流感疫苗相關資訊，可透過台北市COVID-19接種資訊網站查詢，民眾前往接種時應攜帶健保卡、身分證明文件（身分證、居留證／統一證號文件等）、疫苗接種紀錄卡（小黃卡），由合約院所查驗確認是否符合接種資格。