咖哩粉也驗出致癌「蘇丹紅」！798公斤流入高雄 緊急下架681公斤
含致癌物「蘇丹紅辣椒粉」流向全台，多款知名零食如蝦味先、菜䔕餅遭檢出，其中濟生公司斗六廠所銷售全台的咖哩粉，也含有蘇丹紅，高雄市衛生局清查後，發現高雄有4家業者進貨，至少有798公斤，已緊急回收681公斤。
記者林莞茜/綜合報導
高雄市衛生局表示，於2月27日晚間接獲台北市衛生局通知隨即啟動查察，經查高雄市4家下游業者計進貨「上咖哩粉-600g/包」、「咖哩粉-600g/包(美)」、「咖哩粉A-5Kgp/包」等3項產品，共1242包(798公斤)，截至2月29日17時下架，已回收計1057.56包(共681公斤)。
高雄市衛生局指出，該批有效期在2026年10月12日的蘇丹紅色素原料，經查其中450kg已製成「印度咖哩粉-A新瓶25G」、「上咖哩粉-600g」、「咖哩粉-600g(美)」、「印度咖哩粉-600G」、「印度咖哩粉-GKG」、「咖哩粉A-KgAP」、「咖哩粉A-5Kgp」、「咖哩粉B-KgAP」等產品。
其中1家業者使用濟生股份有限公司之咖哩粉A-5kgP(有效日期20251226、20260114)1.44公斤製成「坦都里燒烤調味料」60包(1kg/包)、「咖哩椒鹽」(15kg/箱)、「青花椒撒料」5包(1kg/包)等產品，其中僅「咖哩椒鹽」產品15公斤外銷至馬來西亞，剩餘尚未出貨，衛生局將持續監督業者下架回收。