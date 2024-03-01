NBA／馬刺買斷鋒線Marcus Morris！傳灰狼、獨行俠是潛在追求者
根據《The Athletic》記者Shams Charania指出，聖安東尼奧馬刺已經與Marcus Morris達成買斷，目前傳出西區強權明尼蘇達灰狼有意延攬，但達拉斯獨行俠則是簽下Marcus Morris的潛在球隊之一。
記者張志宇／綜合報導
本季灰狼在雙塔Karl-Anthony Towns與Rudy Gobert磨合成功的情況下，長期位居西區龍頭寶座，但陣中僅有一名資深老將Mike Conley，其餘都是較缺少季後賽經驗的球員，因此Marcus Morris成為灰狼的首要補強目標。
根據聯盟規定，本季能參加季後賽的自由球員加盟大限為美國時間週五（台灣時間2日），意味著Marcus Morris必須在不到1天的時間，決定他的新東家，屆時將是他本季效力的第4支球隊，本季分別為洛杉磯快艇、費城76人、馬刺出戰。
根據美媒透露，目前自由市場場除了灰狼有意Marcus Morris，目前Marcus Morris的弟弟Markieff Morris正效力獨行俠，因此獨行俠也被認為是拿下Marcus Morris的潛在球隊。
本季Marcus Morris出賽37場，僅7場為先發登場，上陣17.2分鐘，場均攻下6.7分、2.9籃板、0.7助攻，三分球命中率高達4成。