台股萬九差臨門一腳！終場跌30點、18935點作收 IC設計股回溫
美國通膨報告喜憂參半，美股收漲，那斯達克指數再創新高，台股今（1）日則是開高走低，開盤勁揚上到萬九，最高達到19041點，但盤中有獲利回吐賣壓跡象，震盪走低，最終收盤以跌30點、18935點作收，距離萬九差臨門一腳，跌幅0.14%，交易量稍微縮水落在3984億元。儘管台積電、聯發科有壓盤趨勢，但其他IC設計股一改之前低迷，整體有回溫現象，其中，緯穎更是繼昨日漲停後站上2500元，大漲170點、漲幅7.3%。其他也有多檔個股漲停。
記者魏妤庭／台北報導
台股今日僅管權值股休息，台積電收在689元、小跌1元，跌幅0.14%，而近日不斷上漲的聯發科，則以1105元作收，跌35元作收，跌幅3.07%。但其他IC設計股撐盤，且由高價帶動低價股，相對之前的低迷，整體有回溫現象。其中，緯穎繼昨日漲停後，站上2500元、續強收漲7.3%，M31、嘉澤漲停作收，帶動聯紅趨勢，技嘉、雙鴻、廣達、金像電、川湖、英業達，其他AI族群世芯-KY、智原、緯創、勤誠皆表現亮眼。
其他強勢族群像是散熱股的健策，以962元作收、漲43元、漲幅4.68%，雙鴻、奇鋐則都是連3漲，漲幅分別是16.72%、1.32%。手機零件組則受惠折疊手機商機，像富士達漲66元，在755元作收、漲幅9.58%。另有多檔個股強勢漲停，像是典範、神基、新日興、立積、黃昌等。富世達改寫新高以755元作收、漲2.84％。
另今日人氣股以低價股為主，以近日熱門的重電股來說，高價股中興電、士電都出現漲多拉回的情況，中興電與昨日平盤，士電微幅下跌3%。但低價股亞力、大同則紛走高，亞力漲6.5%，大同漲2.89%。