小貨車撞基隆八堵派出所！值班員警1死1傷　嫌犯逃逸遭區間車撞擊

安全帽怪客中捷亮空氣槍竟能換車跑掉　民代批維安漏洞大

▲安全帽怪客在台中捷運車廂內亮空氣槍恐嚇，事後換搭其他班次捷運離開。（圖／警方提供，2024.03.01）
▲安全帽怪客在台中捷運車廂內亮空氣槍恐嚇，事後換搭其他班次捷運離開。（圖／警方提供，2024.03.01）

記者顏幸如／台中報導

一名失業男子昨晚拿一把瓦斯空氣槍在台中捷運車廂內把玩，嚇壞車廂其他乘客，事後男子轉搭下一班捷運在烏日站下車、才被警方制伏。台中市議員周永鴻呼籲，中捷公司和警察局應該檢視捷運維安流程，市府表示，此事已納入後續演練案例，未來捷警隊將提升巡邏頻率與強度。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中捷綠線過去一年來多事之秋，去年5月建築工地吊臂砸落軌道造成一死13傷，公安備受重視，上星期又因「同鮭魚進」地獄哏廣引發批評。昨晚19時下班尖峰時間，35歲葉姓男子從台中捷運市府站上車，在車廂內把玩黑色槍狀物體，引起同車廂民眾驚慌奔走，站內隨車人員立即疏散該車廂內乘客，男子在豐樂公園站下車，轉搭下一班捷運在烏日站下車欲返回雲林縣，捷運警察隊獲報到場控制男子行動，在他身上起出美工刀、剪刀，並在車廂內查扣疑似槍枝。

葉男自稱創業失敗壓力大，希望藉此發洩引起他人注意。訊後依《刑法》恐嚇危害公眾安全罪，移送地檢署偵辦，疑似思覺失調部分亦通報衛生局派員處理。

▲警方在捷運車廂內找到被丟棄的瓦斯空氣槍。（圖／警方提供，2024.03.01）
▲警方在捷運車廂內找到被丟棄的瓦斯空氣槍。（圖／警方提供，2024.03.01）
台中市議員周永鴻今（1）日指出，北捷的鄭捷事件後，民眾對捷運安全特別重視，此次雖沒造成民眾受傷，嫌犯也被制伏逮捕，但中捷公司和警察局應該檢視捷運維安流程，並向市民說明嫌犯被趕下車後的處置、事發後到狀況排除前的班次是否過站不停、捷運警察的應變速度等。

周永鴻說，嫌犯被趕下車後，竟還能轉搭下一班車到烏日，中間過程中捷或警察局難道沒任何處置？當捷運車站或車廂發生昨天的狀況，後面班次捷運是否該過該站不停、以免嫌犯逃逸甚至傷及其他人？捷運警察隊從接到報案到趕往現場制伏嫌犯，共花多久時間？

台中捷運公司表示，隨車人員在晚間7點22分接獲通報，立即啟動緊急應變機制，通報捷運警察及轄區警察，警方抵達前，保全及站長全程緊盯戒備該名異常旅客，並持續溝通勸導，確保無失序行為，警方隨即於47分抵達烏日站，將該名旅客逮捕歸案，全程不到半小時。

中捷公司表示，公司針對列車犯罪事件定期進行多重災害組合演練，此事已納入後續演練案例，未來將加強相關機制，捷警隊也將提升巡邏頻率與強度。

影／台中捷運驚悚事件！男子車廂內掏出玩具槍　乘客見狀驚慌逃散

忘了去年1死13傷？中捷車廂「同鮭魚進」地獄哏廣告挨批傷口撒鹽

中捷藍線核定延宕　鄭文燦：政院支持中市重大建設、絕無政治卡關

中捷補助比高雄少！盧秀燕：財政自律卻受罰、大家一起擺爛好了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞