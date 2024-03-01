安全帽怪客中捷亮空氣槍竟能換車跑掉　民代批維安漏洞大

我是廣告 請繼續往下閱讀
葉男自稱創業失敗壓力大，希望藉此發洩引起他人注意。訊後依《刑法》恐嚇危害公眾安全罪，移送地檢署偵辦，疑似思覺失調部分亦通報衛生局派員處理。
台中市議員周永鴻今（1）日指出，北捷的鄭捷事件後，民眾對捷運安全特別重視，此次雖沒造成民眾受傷，嫌犯也被制伏逮捕，但中捷公司和警察局應該檢視捷運維安流程，並向市民說明嫌犯被趕下車後的處置、事發後到狀況排除前的班次是否過站不停、捷運警察的應變速度等。
周永鴻說，嫌犯被趕下車後，竟還能轉搭下一班車到烏日，中間過程中捷或警察局難道沒任何處置？當捷運車站或車廂發生昨天的狀況，後面班次捷運是否該過該站不停、以免嫌犯逃逸甚至傷及其他人？捷運警察隊從接到報案到趕往現場制伏嫌犯，共花多久時間？
台中捷運公司表示，隨車人員在晚間7點22分接獲通報，立即啟動緊急應變機制，通報捷運警察及轄區警察，警方抵達前，保全及站長全程緊盯戒備該名異常旅客，並持續溝通勸導，確保無失序行為，警方隨即於47分抵達烏日站，將該名旅客逮捕歸案，全程不到半小時。
中捷公司表示，公司針對列車犯罪事件定期進行多重災害組合演練，此事已納入後續演練案例，未來將加強相關機制，捷警隊也將提升巡邏頻率與強度。