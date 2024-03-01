看好綠能成全球趨勢 綠石全球能源基金擴大在台投資綠電

我是廣告 請繼續往下閱讀
大同持續朝綠電發展，主要是國際大廠紛紛加入RE100，台灣企業受制於產業鏈採購趨勢，勢必將朝RE100邁進，因此去年底經濟部也放寬條件，再生能源自用發電設備（又稱再生能源第二型、第三型電廠），將開放售電給再生能源售電業者，經由再生能源售電業者轉售予終端企業用戶。
因為綠能已成全球趨勢，台灣企業勢必加入爭取綠電的行列，因此相關再生能源基金成了目前最夯議題。專注於綠能投資研究領域的盈瑞投顧宣佈，已與佈局全球綠色產業的綠石全球能源基金(Green Stone Global ESG Fund)，正式簽署投資顧問契約，由盈瑞投顧擔任該基金的投資顧問，提供有關綠能投資之專業建議。
綠石全球能源基金隸屬於卡比爾基金公司（Caprilla Fund SPC)，綠石全球能源基金為專注佈局於綠能產業的跨國基金，目前已有不少上市櫃公司洽購綠電，接下來將與國內知名售電業者合作，並提供全方位的綠電解決方案。因此卡比爾基金公司的亞太區主管Chris Lo跟Manson Lee日前來台，視察已購置的苗栗和台中等太陽能案場，並決定擴大在台的綠能投資額度。未來除了太陽能案場，後續還會投資氫能與表後儲能等項目，並規劃至越南投資太陽能案場。
盈瑞投顧是台灣首家以綠能投資為主要方向的證券投資顧問公司，透過不斷研究新的綠能投資機會和優化投資策略，確保客戶能夠受益於最符合趨勢以及創新的綠能投資研究觀點