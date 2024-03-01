NBA／Curry單場飆8顆三分球、轟下31分！勇士110：99勝尼克
勇士今(1)日做客尼克，當家球星Stephen Curry與21歲新星Jonathan Kuminga，2人聯手攻下56分，終場以110：99，力退地主尼克，此戰勇士寫下近12場10勝的紀錄。目前戰績31勝27敗，暫居西區第9。
實習記者掌聿嘉／綜合報導
開局Stephen Curry即展現驚人得分能力，連射3顆三分球，帶領球隊打出14比0的攻勢，尼克一度長達5分半鐘都沒有分數進帳。Stephen Curry首節個人貢獻11分7個籃板，籃板追平個人生涯單節紀錄。而尼克也不甘示弱，靠著Jalen Brunson、Josh Hart和Donte Divincenzo，扳回第一節的弱勢，半場結束將比分追到46：55。
下半場尼克後來居上，靠著Jalen Brunson與替補球員，一度將比分追到4分之差。Jonathan Kuminga及時挺身而出，連拿5分將場面穩住。而關鍵時刻Stephen Curry再出手，以2顆三分球宣告此役的勝利。中場勇士以110：99，狠賞2連敗給尼克。
Stephen Curry本場狂灌8顆三分球、11籃板，拿下全場最高31分，締造3分球紀錄。此外，新星Jonathan Kuminga也展現自身價值，繳出25分、8籃板，得分居全場第三。尼克則以27分的Jalen Marquis Brunson表現最突出，外加5籃板和5助攻。