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破紀錄！國道休息站去年營收50.9億元　清水蟬聯冠軍

▲12年國道15個服務區整體營業額總收入達50.9億元。（圖／翻攝自高公局網站）
▲12年國道15個服務區整體營業額總收入達50.9億元。（圖／翻攝自高公局網站）

記者許若茵／台北報導

尿尿帶來商機！根據高公局統計，112年國道15個服務區整體營業額總收入達50.9億元，年度營業額由清水服務區蟬聯冠軍，客單價冠軍仍是蘇澳服務區。

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高公局表示，由於國道服務區主要客群是出遊用路人，112年受惠於疫情後出遊潮，及有7個連續假期，再加上多處服務區整修新風貌，帶動整體營收達50.9億元，超越105年高點41.67億元，首次突破50億元大關。除古坑、南投服務區因換約裝修施工外，其餘服務區112年均創歷史新高營收。

進一步檢視，112年各服務區排名最高是清水7.61億元，第2至4名是關西5.5億元、西螺5.11億元、泰安4.99億元，均是首度突破或接近5億元，而第5名的東山，亦是超越往年3億元等級，來到4.4億元。而各服務區112年營收均提升至億元以上，包含因五楊通車影響營業額的中壢1.31億元，唯一處於平面道路的石碇1.32億元，及位處國3末端的關廟1.48億元，各服務區營展現亮眼。

在客單價方面，近3年持續成長，由110年144元、111年155元增加到112年為159元，第1名仍是由一站購足東部知名伴手禮的蘇澳服務區204元奪冠，而第2、3名則是清水200元及南投176元，綜歸客單價前3名服務區的特色，主要是以旅遊客群為主，民眾出遊後購買在地特色伴手禮，衝高客單價。 

另以去(112)年營業額「最高」來說，「最高月份」是1月的5億7807萬元，「整體單日最高」是1月24日大年初三4295萬元，「單一服務區單日最高」則是清水服務區大年初二677萬元，均顯示春節期間出遊或返鄉的車潮人潮帶來國道錢潮。

高公局分享，西螺、東山、關廟、新營等多處服務區商場整修後提升112年營業額，而近期具原住民及在地特色的南投服務區，和室內戶外景觀都美麗的古坑服務區均重新整修完成，提供新風貌的優質休憩環境，各國道服務區貼心提供用路人餐飲購物、優質公廁、駕駛人休息室、淋浴間等服務，確保長途行車安全與旅遊品質，歡迎用路人善加利用。
 

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