工研院5G開放架構平台添國際盟友 台美英德互補合作共推網路發展
MWC世界通訊大會近日於巴塞隆納舉行，工研院也在會中宣布，針對台、美、英、德等4國5G開放架構驗測平台，展開互補合作，加速開放架構驗測的跨國分工，而供應鏈廠商也可以透過參與此驗測平台專案，直接與當地電信業者建立合作關係，加速台灣供應鏈於全球電信市場提升品牌知名度，搶攻國際商機。
記者魏妤庭／台北報導
近年來，歐美各國紛紛推出各項措施，以加速5G開放網路的發展。為了協助台廠掌握開放網路商機，在經濟部產業發展署支持下，工研院除了與國際開發架構組織TIP保持合作外，更積極與美國商務部國家電信和信息管理局旗下電信科學研究所、工研院5G開放架構平台添國際盟友，引薦台灣業者參與當地多項測試專案。
工研院表示，TIP實驗室成立至今已近5年，協助超過20家台廠進行5G開放網路互通互連及效能整合測試驗證，像是優達科技、萊昂仕科技、雲達科技以及鈺登科技等業者，皆透過TIP標章認證機制，建立營運商和供應商認可的Open RAN通用標準來簡化資格認證過程。
工研院表示，除了積極參與國際驗測規格制定外，也協助台廠獲得多面產品標章，更積極協助台廠參加國際驗測平台活動，藉此拓展多元國際行銷管道。開放網路電信市場在歐美國家發展活躍，尤其美國地區佔有指標地位，近期美國商務部透過無線創新基金，向美電信巨頭AT&T與Verizon提供4200萬美元資金，顯示美政府傾全力支持開放網路架構發展。藉由此次臺、美、英、德四國啟動驗測平台合作，未來將以資源分享、強化交流等互補方式，共推開放網路發展。