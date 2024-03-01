博美與哈士奇交配誕生「博士奇」！6歲已成狗明星：我粉絲有200萬

台南「隱藏版夜市」公開！對面是亞軍景點　玩台南別只逛花園夜市

▲台南花園夜市是相當著名的觀光夜市，不少外地遊客到台南玩一定會安排其行程。（圖/台南花園夜市Google評論）
▲台南花園夜市是相當著名的觀光夜市，不少外地遊客到台南玩一定會安排其行程。（圖/台南花園夜市Google評論）

記者張嘉哲/綜合報導

台南一直以來都有「美食之都」著稱，不少中部、北部的民眾都會特地南下到台南旅遊觀光享用美食，而說到台南觀光，少不了的一定要逛夜市，除了知名的口訣「大大武花大武花」之外，現在台南又新增了最新的「大益夜市」，經過4個月開業調整之後，最近在社群評價越來越好，其位置就在人氣購物商場「南紡購物中心」對面，想要觀光又逛夜市，直接可以安排一條龍行程！《NOWnews》也特別整理台南觀光夜市營業時間、地點，提供給之後想來台南觀光的民眾一文看懂。

我是廣告 請繼續往下閱讀
專講美食的Tik Tok創作者「美食元元」近日發布影片表示「大家知道台南有最新夜市了嗎？終於不用再大大武花大武花了！去年年底才剛開幕的『大益夜市』，麻雀雖小但五臟俱全，各種最新最紅的美食這邊全部都有，玩樂遊戲區當然也少不了，連大家很愛的棄標盲盒區這邊都有賣！經典的小吃也同樣沒有少，下次去逛看看吧！」

▲台南去年底重新開業的「大益夜市」近日社群討論度相當高，讓在地人、外地遊客又多了一個夜市的選擇。（圖/Google評論）
▲台南去年底重新開業的「大益夜市」近日社群討論度相當高，讓在地人、外地遊客又多了一個夜市的選擇。（圖/Google評論）
貼文曝光後，不少台南在地人紛紛回應「終於有人介紹了！裡面有一攤甑糕，很獨特，滿好吃」、「去大益一定要吃熱奶寶！超特別」、「營業時間就是花園夜市的時間，終於不用人擠人了」、「還不錯逛，目前人潮適中，有一攤甑糕非常特別」、「終於有新地方可以去了，而且對面就是南紡，超方便的」、「台南真的很多夜市XD下次來去逛看看」。

事實上，這個大益夜市就位於南紡購物中心的對面，過去曾經有開業過230天，但因為屬於軍方所屬商業地段，2022年間業者引進美式移動遊樂園，但被爆出營運不符相關法規，遭台南市市場處裁罰並勒令停業，直到去年10月才又重新營業，重返台南夜市戰場，目前開業四個多月，初期評價雖然沒有非常好，但隨著營業時間拉長逐漸優化攤位，最近顧客評價改善非常多。

▲台南最新夜市「大益夜市」以及「大益觀光市集」就在台南知名景點南紡購物中心對面，地段非常精華。（圖/Google評論）
▲台南最新夜市「大益夜市」以及「大益觀光市集」就在台南知名景點南紡購物中心對面，地段非常精華。（圖/Google評論）
值得一提的是，大益夜市的對面「南紡購物中心」，根據2023年觀光署統計，南紡購物中心全年度觀光人潮高達636萬人次，是全台南的「亞軍景點」，可見大益夜市的地段非常精華，未來想到台南「南紡購物中心」朝聖的遊客，可以下午安排逛街、晚上開逛大益夜市還有旁邊的觀光市集，一條龍行程不需要東奔西跑，非常的方便。

《NOWnews》記者也致電大益夜市辦公室詢問，目前夜市營業的時間是四、五、六、日晚上17時至24時，業者透露，將會在兒童節恢復摩天輪、旋轉木馬等遊樂設施，日常也會有駐唱歌手在此表演，歡迎在地台南人、外地遊客一起來同樂。

@hyunwoon37台南真的是夜市之都❤️ 重點這個夜市超多最新美食都有 雖然整體不大 但真的該有的都有了 逛起來也舒服 而且一個禮拜開四天 真的不怕沒有東西逛欸😍 下次來逛逛看‼️ / #台南夜市 #大益夜市 #台南美食 #台南旅遊 #大益觀光市集 #台南新夜市 #夜市美食 #熱奶寶 #肉蛋寶 #罐罐烤奶 #章魚小丸子 #棄標盲盒 #打彈珠 #元夢計畫 #美食旅遊跟著元元走 #片尾有彩蛋

♬ 好運一條龍 - 3P & 薛家燕 & Jaspers Lai
🌟台南觀光夜市盤點

📍大益夜市：台南市東區建東街79巷939號（南紡購物中心對面）；營業時間每週四、五、六、日晚上17時至24時。

📍花園夜市：台南市北區海安路三段533號；營業時間每週四、六、日晚上17時至24時。

📍大東夜市：台南市東區林森路一段276號；營業時間每週一、二、五晚上18時至凌晨1時。

📍大東東夜市：台南市東區林森路一段276號；營業時間每週一、二、五晚上18時至凌晨1時。

📍武聖夜市：台南市中西區武聖路69巷；營業時間每週三、五、六晚上17時至24時。

台南最強景點出爐了！冠軍擠658萬人贏安平　台灣燈會最佳玩法曝

台灣最強景點公佈！冠軍逆轉「1018萬人造訪」　大溪老街僅排第9

台人最愛景點公佈了！森林遊樂園冠軍不是阿里山　老街新霸主是它

高雄隱藏景點公開了！「526萬人造訪」擠到亞軍　駁二特區敗給它

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞