台南「隱藏版夜市」公開！對面是亞軍景點　玩台南別只逛花園夜市

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貼文曝光後，不少台南在地人紛紛回應「終於有人介紹了！裡面有一攤甑糕，很獨特，滿好吃」、「去大益一定要吃熱奶寶！超特別」、「營業時間就是花園夜市的時間，終於不用人擠人了」、「還不錯逛，目前人潮適中，有一攤甑糕非常特別」、「終於有新地方可以去了，而且對面就是南紡，超方便的」、「台南真的很多夜市XD下次來去逛看看」。
事實上，這個大益夜市就位於南紡購物中心的對面，過去曾經有開業過230天，但因為屬於軍方所屬商業地段，2022年間業者引進美式移動遊樂園，但被爆出營運不符相關法規，遭台南市市場處裁罰並勒令停業，直到去年10月才又重新營業，重返台南夜市戰場，目前開業四個多月，初期評價雖然沒有非常好，但隨著營業時間拉長逐漸優化攤位，最近顧客評價改善非常多。
值得一提的是，大益夜市的對面「南紡購物中心」，根據2023年觀光署統計，南紡購物中心全年度觀光人潮高達636萬人次，是全台南的「亞軍景點」，可見大益夜市的地段非常精華，未來想到台南「南紡購物中心」朝聖的遊客，可以下午安排逛街、晚上開逛大益夜市還有旁邊的觀光市集，一條龍行程不需要東奔西跑，非常的方便。
《NOWnews》記者也致電大益夜市辦公室詢問，目前夜市營業的時間是四、五、六、日晚上17時至24時，業者透露，將會在兒童節恢復摩天輪、旋轉木馬等遊樂設施，日常也會有駐唱歌手在此表演，歡迎在地台南人、外地遊客一起來同樂。
台南觀光夜市盤點
@hyunwoon37台南真的是夜市之都❤️ 重點這個夜市超多最新美食都有 雖然整體不大 但真的該有的都有了 逛起來也舒服 而且一個禮拜開四天 真的不怕沒有東西逛欸😍 下次來逛逛看‼️ / #台南夜市 #大益夜市 #台南美食 #台南旅遊 #大益觀光市集 #台南新夜市 #夜市美食 #熱奶寶 #肉蛋寶 #罐罐烤奶 #章魚小丸子 #棄標盲盒 #打彈珠 #元夢計畫 #美食旅遊跟著元元走 #片尾有彩蛋
♬ 好運一條龍 - 3P & 薛家燕 & Jaspers Lai
📍大益夜市：台南市東區建東街79巷939號（南紡購物中心對面）；營業時間每週四、五、六、日晚上17時至24時。
📍花園夜市：台南市北區海安路三段533號；營業時間每週四、六、日晚上17時至24時。
📍大東夜市：台南市東區林森路一段276號；營業時間每週一、二、五晚上18時至凌晨1時。
📍大東東夜市：台南市東區林森路一段276號；營業時間每週一、二、五晚上18時至凌晨1時。
📍武聖夜市：台南市中西區武聖路69巷；營業時間每週三、五、六晚上17時至24時。