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台北咖哩驚含蘇丹紅！用到問題辣椒粉12縣市恐遭殃

▲衛福部食藥署與地方衛生局持續稽查後市場的中國辣椒粉產品。（圖／台北市衛生局提供）
▲衛福部食藥署與地方衛生局持續稽查後市場的中國辣椒粉產品。（圖／台北市衛生局提供）

記者林志怡／台北報導

近期台灣爆發「蘇丹紅危機」，由中國製造、含有具潛在致癌性工業染料的「蘇丹色素3號」，流入多個下游業者，衛福部食藥署與地方衛生局持續清查中，近期在發現有咖哩粉產品使用到問題原料，且可能影響12縣市，台北市衛生局也發現一間印度咖哩炒麵店使用到問題原料，已要求業者下架相關產品。

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衛福部食藥署與地方衛生局陸續清查後市場的中國辣椒粉產品，已有4個進口批號的中國辣椒粉產品被追查發現，含有具潛在致癌性的工業染料「蘇丹色素3號」，10多家下游業者都有購入相關原料，期間也陸續爆出蝦味先、菜脯餅等知名產品中鏢，截至2月29日，總計封存1662.3公斤、21421.4公斤遭下架回收。

然而，蘇丹紅危機尚未結束，相關辣椒粉原料也被用於「印度咖哩粉-A新瓶25G(效期：2025.12.20)」、「上咖哩粉-600g(效期：2025.12.25、2026.01.07)」、「咖哩粉-600g(美)(效期：2025.12.25)」、「印度咖哩粉-600G)(效期：2025.12.26)」、「印度咖哩粉-GKG」(效期：2025.12.26)、「咖哩粉A-KgAP(效期：2025.12.26、2026.01.14)」、「咖哩粉A-5Kgp(效期：2025.12.26、2026.01.14)」、「咖哩粉B-KgAP(效期：2026.01.07)」等產品。

台北市衛生局指出，相關咖哩粉產品主要銷售於台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、宜蘭縣等12縣市，已通知各縣市政府衛生局依權責命轄區業者進行回收下架工作。

此外，台北市衛生局指出，僅有「咖哩粉A-KgAP (有效日期: 2025.12.26)」產品銷售至台北市轄內1家餐飲業「印度咖哩炒麵店(印度風)」並製作成咖哩系列餐點。台北市衛生局接獲通知立即要求上述業者下架相關產品，總計下架8.91公斤(完整包裝8包及散裝含罐重910公克)。

台北市衛生局提醒，蘇丹色素具有潛在致癌性，非我國准用之著色劑，不得使用於食品中，食品業者應落實原料與製程之管理，避免觸法。並呼籲民眾若有購買上述產品請立即停止食用，並攜帶商品至原購買門市辦理退貨作業。   

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