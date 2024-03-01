綠電能源放款餘額破2兆！年增10.6% 累積發行185檔永續發展債
金管會今（1）日表示，國銀對「綠電及再生能源產業」放款餘額，統計至去（2023）年底已突破2兆元、達2兆7,077億元，較上一年底增加2,594億元或成長10.6％，永續債券市場更累積發行185檔永續發展債，總額合計達5,319億元。
記者林莞茜／綜合報導
金管會指出，永續債券市場總額合計5,319億元，較2022年底增加1,472億元(+38.3%)；國內投信共發行46檔有關ESG、永續、公司治理及綠能等相關主題的基金。
金管會也表示，在整合ESG及氣候相關資訊上，金管會與周邊單位已逐步建立資料平台或整合相關資訊，目前已完成者，包含證交所的上市櫃公司ESG InfoHub、聯徵中心的企業ESG資料平台及金融業氣候實體風險資訊平台。
此外，金管會自2023年起要求上市櫃公司分年逐步完成碳盤查及查證，且應於年報中揭露的永續相關資料項目增加。根據經濟合作暨發展組織（OECD）於2023年10月11日發布的「亞洲各國永續政策及實務報告」，我國上市公司永續資訊揭露比例達91％、溫室氣體排放包括範疇1及範疇2揭露比例達82％，以及取得確信的比例達84％，在亞洲13個國家之中依上市公司市值比例排名均為第一。