伊能靜力挺「小哈利」女裝打扮 驕傲稱：兒子長在我的審美點上
伊能靜與前夫「哈林」庾澄慶的兒子「小哈利」庾恩利對於時尚十分敏銳，不僅時常在IG上曬時尚穿搭照，更多次分享自己的女裝穿搭，小哈利也在日前受訪時鬆口自己穿女裝的原因，強調自己平常都是穿男裝，穿女裝對於他就像是一場秀，「美的衣服我都想穿」。對此，伊能靜近日在小紅書上，發表700字長文及影片公開力挺小哈利，並驕傲地說：「兒子長在了我的審美點上」。
記者張一笙／綜合報導
伊能靜在文中表示，她十分喜歡兒子小哈利的穿搭、審美、笑容、眼睛，甚至連洗髮水都喜歡。這樣的愛不僅僅是因為他是兒子，而是即使不認識小哈利，她也會覺得：「啊！這孩子真好看。」伊能靜坦言，不少人對她所謂的愛感到質疑，認為她因為是小哈利的媽媽，所以只能被迫接受。對此，伊能靜反駁表示：「那真是太低估我對未知外星人的喜愛了，性別於我、服裝的代表於我，都比不上深刻的靈魂有意義，他們來自未來，看不懂才是對的。」
伊能靜坦言年輕的自己比兒子更加叛逆，這一點離經叛道對她來說啥都不是。她也在影片中說，小哈利很酷、很可愛、很優雅，他簡直長在了老媽的審美點上。伊能靜驕傲地表示，兒子不僅會煮飯給她吃，還會帶她去吃好吃的日本料理，對伊能靜而言，兒子喚醒了她的青春期。就連年齡差距十分大的妹妹也非常喜歡哥哥，會穿著小哈利的靴子大喊：「哥哥好酷！」對於同母異父的兩兄妹能有好感情，伊能靜感到十分欣慰，直呼：「這是媽媽最大的幸福！」
最後，伊能靜也在影片最後提到，小哈利的生日在3月16日，屆時也會開通小哈利的小紅書，希望大家可以多多支持。不少粉絲看完後紛紛公開力挺，並且感動地表示：「妳是最棒的媽媽」、「好有魅力的孩子」、「妳給他很足的愛和包容，好棒」、「有個能支持和理解自己的媽媽真好」。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道