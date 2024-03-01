偷貨車暴衝奪2命！撞警男「悲慘身世」遭起底 鄰居嘆母：好可憐
34歲簡姓男子29日晚間自澳底漁港偷走一輛貨車，並追撞一名38歲的劉姓重機車騎士，導致對方摔車身亡，接著更將小貨車高速撞進基隆市第三警分局八堵分駐所，導致2名值班員警1死1傷，隨後簡男肇事逃逸並闖入軌道遭區間車撞擊身亡。簡母獲報後哽咽地向員警道歉，並表示兒子有幻覺、幻聽等症狀，精神狀況不佳，簡男鄰居曾受訪透露，簡男父親、哥哥及姊姊疑似都飽受精神問題所苦，感嘆簡母獨自撫養3孩真的非常可憐。
記者賴禹妡／綜合報導
簡男鄰居今日受訪透露，簡男父親早已過世，生前疑似患有精神疾病，生下2兒1女，3個孩子疑似也受精神問題所苦。簡母目前在自助餐店上班，獨自撫養3名孩子長大，簡男與哥哥都同住在家中，姊姊則在住在安養院，簡男過年前才因恐慌症發作被強制就醫，如今又釀禍撞死員警，讓鄰居大嘆簡母好可憐，也希望外界別太苛責她。
簡男鄰居指出，簡男小時候很乖，也會和鄰居講話，20幾歲時還在核四作粗工，但之後不知為何就沒再工作，也不與鄰居互動，平時都待在家中，但也未見有朋友來找過他，沒想到竟發生如此嚴重的大事。
簡母則表示，兒子昨晚8時許突然大叫一聲，接著只穿一條內褲就衝出家門，沒想到竟是去偷貨車撞死員警。她提到，兒子有幻覺、幻聽等症狀，有時會自言自語，精神狀況不佳，過年前曾帶他到精神科就診，期間也有服用藥物控制病情，卻仍然發生憾事，令她語帶哽咽地向員警道歉「對不起警察！」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110