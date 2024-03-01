名家論壇》韋安／侯友宜不變的「戰力」！

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國民黨前秘書長李乾龍，接受媒體採訪時說，國民黨還沒學到教訓，總統選舉才結束沒多久，被騙還不夠，還在做「藍白合白日夢」。李乾龍認為，國民黨身為最大在野黨應該自立自強，「不要一直希望別人幫你，要自己站起來」。
不少媒體圈的朋友議論，整個國民黨好像只有侯友宜不怕柯文哲，敢於跟柯直球對決。而且三兩下，就把他完爆。侯友宜才是真的有「戰力」，以後應該多一些像「讀簡訊」那樣舉動，實在太精彩！
的確，去年紛紛擾擾的藍白合，侯友宜最後關頭忍無可忍硬起來，只用「讀簡訊」，就簡單直接「一招斃命」終結藍白合之亂。算得上台灣政壇，讓人印象深刻的「傳奇」政治事件之一。
也證明，侯友宜永遠是侯友宜。政壇上的他，和警界時期的他，一樣有著「最強戰力」。但是時代變化太快，政治場域變得荒謬離奇，用一般政治眼光來看他，就無法看得懂。
去年11月23日下午，柯文哲競辦發布新聞稿，正式邀請郭台銘、侯友宜於君悅飯店公開會面。呼籲3位在野總統參選人，在第二天中選會參選登記截止前，直接進行面對面會談，在野力量如何團結整合。
而早在上午，侯友宜競辦已邀請柯文哲和郭台銘，前往馬辦舉行會談。11月15日，藍白2黨在馬辦簽署藍白合「6點共識」，侯辦表示從哪裡開始，就應該在哪裡繼續談下去。侯友宜、朱立倫、馬英九上午11點多，就在馬辦等候。
柯文哲、郭台銘下午2點多，卻到君悅飯店會場等侯友宜過去。製造龐大的輿論壓力，如果不過去就是破壞在野團結。而真正的用意，推翻原先「6點協議」，逼迫侯友宜接受「柯侯配」。
11月23日下午4點46分，侯友宜和朱立倫、馬英九一起抵定君悅酒店會面現場。5點多在會場上，侯友宜取得柯同意之下，公開讀出柯發的簡訊內容。
柯在簡訊中說，「郭董需要一個理由退選」，來安排這次3人見面。
結果實際上，卻是在公開場合「設局」，想要逼迫侯友宜接受「柯侯配」。
「簡訊」內容被揭示後，輿論嘩然，讓支持藍白合的民眾剎那間明白，柯文哲表裡不一，他的作為，不是為了「政治合作」，而是「政治搶劫」。
侯友宜只用了十幾秒時間，讀出「簡訊」內容，就完結了柯營從去年9月下旬開始，製造出2個多月的藍白合亂局。
而且侯講話淡定平實，沒有任何對柯的批評指責。泛藍支持者不需要被說服，就搞懂了怎麼回事，不再對總統選舉藍白合，有任何幻想，迅速團結歸隊。也讓國民黨在2024大選最後階段，被稱為多年來最團結的時刻。
如果沒有「讀簡訊」創造出的這種界線分明，國民黨支持者一定會被繼續分化掏空。而且「破局」後，藍白間還會糾纏不清，在選戰最後被白營挖走更多政黨和總統票，無法成為立院第一大黨團。。
僅此一事，就能證明侯友宜是藍營中，最勇敢和最有戰力的政治角色。有誰像他這樣敢戰？能戰？不僅沒有，而且裡應外合，逼他向柯投降妥協者甚眾。
有人說侯帶著「一堆保母」去君悅會場，是別人授意下才「讀簡訊」，簡直是太輕看了他。類似這樣敢於直球對決，「一招斃命」的傳奇場景，對侯友宜來說，哪組別幫忙和指導，30年前就曾上演過。
1994年5月，侯友宜以刑事專家身份，參與海基會千島湖事件調查團。在杭州兩岸調查團對於案情真相有嚴重爭議時，侯友宜曾當眾提出一樣關鍵證據，「一招斃命」揭露案情被掩蓋的真相，讓在場對岸公安刑事專家「震怒」，但無法辯駁侯提出的證據和推論。
侯友宜的政治語言不會嗆辣、大聲，「堅持誠信，堅持是非」，沒有誇張之詞，不以犀利嚴詞政治攻防，與現在流量政治截然不同。侯友宜誠懇、謙卑、講理，但從來不會懦弱和沒有戰鬥力，當該戰的時候，絕不妥協迴避。
有人以為侯「戰力弱」，那是不了解他的過往。在最勇警探時期，侯都是衝在前面，與最暴虐兇殘的惡匪，對決格鬥制服對方。但待人講話一直都溫和有禮，冷靜沉穩，快狠不露「殺氣」。
政治上的侯友宜，「戰力」也和以前一樣夠強。不會打嘴炮追求聲量，而是抓住重點，輕聲講「重話」。有需要出手時，以理服人「一招斃命」完爆對手。
如果不是黨內因素困擾，以及侯為顧全大局一直忍讓，以他的判斷力和解決問題的能力，早點出手與柯攤牌直球對決，後面的結局將完全改觀。
侯友宜是去年11月24日，在中選會正式登記後，才正式上「戰場」，只剩下50天真正在打選戰。若是能再多3個月事件，說不定早贏啦！
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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