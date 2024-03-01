名家論壇》朱駿／藍白合引支持者反彈！國民黨思覺失調，步伐凌亂

我是廣告 請繼續往下閱讀
若為國民黨計，不是「恐無合作空間」，是根本沒有，最好不要合作，面對才落幕之大選藍白合聲浪中，藍被白耍弄得昏頭轉向，攻擊得遍體鱗傷的事實，話還說得這麼猶疑，折射出內心的欠堅強與不堅定。可能還是心存拉白討好中立選民的想法吧？必定一場空夢！為何雙方在國會不合作就是「採取焦土，可能兩個黨都要受重創」？這似乎透露，國民黨不與白合作就注定「要受重創」。真是邏輯漏洞大也不長記性，如此健忘，頗有年輕就失智症的現象。
大選中藍營高喊藍白合，甚至不乏羅智強恩師陳長文等人傾向「柯侯配」的聲音，結果呢？不是正中柯文哲戰略欺騙的下懷，成了柯戰略欺騙、衝高票數的絕佳工具嗎？羅智強一點記性或反省都沒有，繼續胡言亂語，似乎還甘為柯文哲之工具的性質，這應該是對國民黨的一記警鐘。
對重彈藍白合的調子，李乾龍倒是不客氣地站出反對，然而，李的心思卻是，「國民黨為什麼一直要藍白合？不能藍綠合？」李指出，「國民黨現在是在野最大黨，民進黨作為執政黨，應該放下身段來談，為台灣謀福利『「藍綠合台灣才有前途」。」寄望民進黨「應該放下身段來談」藍綠合，更是異想天開，本質上和藍白合者一路貨。
國民黨整天想著「藍X合」，總認為這樣才能做成事，就是搞不清楚狀況，不理解人世間政治事務之本質。政治是追求權力的事業，權力是有排他性的，因此要講究實力。實力來自於自身能力的展現與發揮，若是自己能力不足，實力必然欠缺，心裏處處寄望與人合作，就是主觀意志已經自願受人牽制，豈能不敗？
打鐵還需自身硬，政治上與人合作難於打鐵。國民黨應該要先搞對搞好自己最重要，不要整天想和誰合作，都指望與己激烈競爭之別人的合作，以成自己之事，都是空想夢想。搞強自己，殺出一條路才是正道！
這次立法院召委選舉之前，國民黨內預想日後藍白合，而欲禮讓民眾黨一席召委之聲沸沸揚揚，還勞師動眾地在花蓮舉辦立委共識營，會中投票贊成禮讓民眾黨一席召委，消息傳出後，激起藍營支持者強烈的反對聲浪，顯然這些鼓吹禮讓一席召委的立委與其他知名人士脫離民意已甚，呈現出國民黨的大患。
29日選舉當天，國民黨團在上午8時許舉行黨團大會，黨團總召傅崐萁在會後表示，「民眾黨非常客氣，不斷表達良善法案大家一起推，也有高度誠意合作，黨團對黨團溝通到現在非常客氣，並沒有提出召委人選在第一會期就任，所以到今天為止沒有收到相關訊息，管道非常暢通，民眾黨非常謙讓。」是這樣嗎？
柯文哲向來嘴巴不饒人，民眾黨好鬥戰狼頗多，應為不爭的事實，這種鬥性與狼性應為天生之具，江山易改，本性難移，前些日子黃國昌還意氣風發，不可一世，何以短短幾天，變得是傅崐萁口中的民眾黨「非常客氣」與「非常謙讓」？顯然有鬼有詐。傅是太單純，還是同樣有鬼有詐，只圖一己之謀，志在「傅白合」罷了？
29日選舉結果出爐，國民黨並未依自己主動聲稱的意願，禮讓任何一個召委給民眾黨，頗有言而無信，食言而肥的現象，無論如何，都是灰頭土臉，大扣分。
事實上，不論民眾黨是否投自己一票，只要國民黨願意在一個委員會都票投民眾黨，民眾黨就自然會有一席召委，結果是，國民黨還是票投自己人，明顯言不由衷。反觀民眾黨，都票投國民黨，這顯然是故意設下的布袋圈套。
民眾黨在每個委員會只有一票，投不投或投誰都無關宏旨，不是強調獨立性，怕被抹成小藍小綠嗎？為何不投給自己？卻故意投給國民黨，就是要對外對選民營造藍白合的形象，給大家一個印象，白對藍是主動幫忙，藍卻言而無信，有玩弄白之嫌。這讓藍欠下人情，留下壞形象，日後不能批白，同時預留日後白可隨時與藍討人情或算帳的伏筆口實。
選後傅崐萁竟還說什麼「實際上已達到要堆疊善意、更有互信，未來一起監督民進黨的戰略目標」，全是瞎扯淡，是對自身的獨斷躁動、背離民意、自私自利、投機行險的狡猾欲蓋彌彰罷了。
國會最主要的職責是立法與監督，國民黨在國會應該先謀求做對的事，搞對搞好自己，提出真正底氣過硬的法案，才能建立口碑與信譽，才有能力主導議題，何必在乎民眾黨合不合作？對優良法案不合作是他們的損失啊。對政府的監督應該根據事實基本面與一般經驗法則，不能小題大作，投機倒把，信口雌黃，才能以理服人，牽引人民的關注，這次食安議題的操作應迅速總結得失，以為未來戒。少玩幕後縱橫捭闔、利益交換的遊戲，多做幕前公開光明、合理公道之事，人民自然會看到，真積力久，自然會令人民感受國民黨的改變。投機玩假是不行的，國民黨就是這樣敗下陣的，要長記性。
●作者：朱駿／時事評論人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com