陸配依親家屬恐衝擊健保？石崇良詳解爭議　將與移民署勾稽評估

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國民黨立法院黨團擬推動陸配取得身分證年限比照外配，從6年改為4年，而民眾黨團也表態認同，並認為此舉是為了要公平對待每位來台灣的配偶，感謝她們對台灣的付出。
然而，一般外籍配偶的親屬僅能在台居留6個月，但依據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，陸配是目前唯一可以申請年邁父母「依親」的外配，若其直系血親年齡在70歲以上，可申請在台灣地區定居，每年數額60人。
另依據《健保法》規範，在台灣地區居留滿6個月者，都屬於應參加全民健康保險的被保險對象。
依據前述規定，健保署長石崇良指出，單就陸配本人，通常是與我國人民辦理結婚登記後，取得居留證明文件，並等待6個月以後，才能加入健保，這方面與其他的外籍配偶並沒有區別，往後在台居住滿6年，才能申請我國國籍。
石崇良進一步說明，當陸配取得我國國籍之後，可以依據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，讓其年齡70歲以上的直系血親「來台定居」，但需在台灣設戶籍、取得身分證，並於設籍後在台後居住滿6個月，才能夠加入健保。
📍「依親定居」恐衝擊健保
針對這次政策提案對於健保的影響，石崇良說，主要可以分為兩塊討論，單就「陸配本身」，因為居留滿6個月後，就會加入健保，遠早於可申請我國國籍的年限，且一般這些外籍配偶都比較年輕，過往數據來看，「繳納的保費與醫療費用支出相當」，對健保財務並不會發生衝擊。
石崇良說，可能造成衝擊的是在於陸配取得我國國籍後、依親來台的直系血親，這些親屬年事已高，普遍來說，醫療資源使用也會更加頻繁，在加上這些族群都是居留6個月以後才加入健保、開始繳納保費，存在「繳少用多」的疑慮，對健保財務衝擊可能也比較顯著，且對於從年輕就開始繳納保費的台灣長者也不公平。
📍健保署與移民署展開勾稽評估
不過，對於實際的影響，石崇良坦言，目前還沒有明確的數字能夠參考，健保署會與移民署確認，是否能通過勾稽的方式、比對健保資料後，了解依親親屬在台的健保資源利用與繳費情況，但期間也涉及《個資法》相關規範，還需要與相關單位協調。