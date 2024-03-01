清明連假「國道7疏導措施」出爐！首日南向車潮　接近歷史最大量

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高公局為鼓勵民眾提前利用週休掃墓，本次疏導措施包括清明節連假前2個週休(113年3月23日、24日、30日及31日)，採單一費率再7折收費，以鼓勵提前掃墓分散連續假期車流。
為維持假期間合理服務水準，高公局透過大數據分析歷年清明節連假國道易壅塞時段路段，審慎研擬相關應變計畫及規劃交通疏導措施 ，並視天候狀況適時機動調整七大項措施：
一、匝道封閉：
(1) 假期前2個週六—113年3月23日及30日，5至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。
(2) 113年4月4日，5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。
(3) 113年4月5日，5至12時，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。
(4) 113年4月6日及7日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾、國3西濱北向入口。
二、高乘載管制：
(1) 假期前2個週日—113年3月24日及31日，15至20時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道之北向入口匝道高乘載管制。
(2) 113年4月4日，5至12時，國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道。
(3) 113年4月5日至7日，每日13至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道 (結束時間將視交通狀況機動調整)。
三、收費措施：
(1) 單一費率再7折：113年3月23日、24日、30日及31日，計4日。
(2) 單一費率：113年4月4日至7日。
(3) 暫停收費：113年4月4日至7日，每日0至5時暫停收費。
四、開放路肩：
現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。
五、匝道儀控：
假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。
六、替代道路：
(1) 國5頭城往坪林地區，建議改走台9。
(2) 國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。
(3) 國6台中往返南投地區，建議改走台63。
(4) 國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。
七、暫停施工：
113年3月23日、24日、30日及31日全日與4月3日12時至4月7日24時止，本局所轄路段全線暫停施工及例行養護作業(緊急搶修及不影響主線交通之工程除外)。
高公局表示，清明節連續假期各地均會出現掃墓及旅遊人潮及車潮，國道瓶頸路段於尖峰時段之交通需求遠大於可服務容量，故部份時段、路段發生壅塞在所難免，建議用路人多搭乘公共運輸前往目的地；如要開車出門，請先瞭解各項交通疏導措施，並多利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況，適時彈性調整行車時間與改道動線以避開壅塞。