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清明連假「國道7疏導措施」出爐！首日南向車潮　接近歷史最大量

▲高公局預估，清明連假首日即為清明節，研判一早即有大量返鄉掃墓車流，南向可達72mvk，為平日的1.6倍。（圖／NOWnews資料照，記者朱永強攝）
▲高公局預估，清明連假首日即為清明節，研判一早即有大量返鄉掃墓車流，南向可達72mvk，為平日的1.6倍。（圖／NOWnews資料照，記者朱永強攝）

記者林莞茜／綜合報導

今年清明節連假為4月4日至7日，共計4天，高速公路局預估，假期交通量為111~123 mvk(百萬車公里)；其中首日即為清明節，研判一早即有大量返鄉掃墓車流，爰當日提前於5時開始至12時實施西部國道高乘載管制，及時段性封閉部分匝道、匝道儀控等措施；而南向可達72mvk，為平日的1.6倍，接近歷史最大量。

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高公局經檢視歷年清明節連續假期交通狀況後，研判清明節連續假期首2日以南向車流為主，末2日以北向車流為主，首日為掃墓、返鄉旅次，第2-4日主要為旅遊旅次。因本次清明連假首日即為清明節，研判一早即有大量返鄉掃墓車流，爰當日提前於5時開始至12時實施西部國道高乘載管制，及時段性封閉部分匝道、匝道儀控等措施。至於其他日主要之交通管制措施為部分匝道及服務區便道時段性封閉、國5北向高乘載管制及匝道儀控等。

高公局為鼓勵民眾提前利用週休掃墓，本次疏導措施包括清明節連假前2個週休(113年3月23日、24日、30日及31日)，採單一費率再7折收費，以鼓勵提前掃墓分散連續假期車流。

為維持假期間合理服務水準，高公局透過大數據分析歷年清明節連假國道易壅塞時段路段，審慎研擬相關應變計畫及規劃交通疏導措施 ，並視天候狀況適時機動調整七大項措施：

一、匝道封閉：
(1) 假期前2個週六—113年3月23日及30日，5至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。
(2) 113年4月4日，5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。
(3) 113年4月5日，5至12時，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。
(4) 113年4月6日及7日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾、國3西濱北向入口。

二、高乘載管制：
(1) 假期前2個週日—113年3月24日及31日，15至20時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道之北向入口匝道高乘載管制。
(2) 113年4月4日，5至12時，國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道。
(3) 113年4月5日至7日，每日13至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道 (結束時間將視交通狀況機動調整)。

三、收費措施：
(1) 單一費率再7折：113年3月23日、24日、30日及31日，計4日。
(2) 單一費率：113年4月4日至7日。
(3) 暫停收費：113年4月4日至7日，每日0至5時暫停收費。

四、開放路肩：
現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、匝道儀控：
假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。

六、替代道路：
(1) 國5頭城往坪林地區，建議改走台9。
(2) 國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。
(3) 國6台中往返南投地區，建議改走台63。
(4) 國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。

七、暫停施工：
113年3月23日、24日、30日及31日全日與4月3日12時至4月7日24時止，本局所轄路段全線暫停施工及例行養護作業(緊急搶修及不影響主線交通之工程除外)。

▲清明節連續假期國道交通疏導措施一覽表。（圖／高公局）
▲清明節連續假期國道交通疏導措施一覽表。（圖／高公局）

高公局表示，清明節連續假期各地均會出現掃墓及旅遊人潮及車潮，國道瓶頸路段於尖峰時段之交通需求遠大於可服務容量，故部份時段、路段發生壅塞在所難免，建議用路人多搭乘公共運輸前往目的地；如要開車出門，請先瞭解各項交通疏導措施，並多利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況，適時彈性調整行車時間與改道動線以避開壅塞。

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