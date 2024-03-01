凱特王妃手術後神隱至今！病情成謎 外媒曝或患「綠色癌症」
英國凱特王妃（Kate Middleton）今年1月17日在倫敦進行腹部手術，之後便未再出現在大眾面前，且王室除了透露並非癌症外就沒有更多說明凱特王妃的病情，讓許多猜測與謠言四起。有西班牙媒體指凱特王妃是得了有「綠色癌症」之稱的「克隆氏症（Crohn's disease）」，但並未獲得證實。
記者倪浩軒/綜合報導
一位西班牙記者卡萊哈（Concha Calleja）表示，凱特王妃在手術後出現一些意想不到的併發症，不得不進行插管治療，甚至進入誘導昏迷（induced coma）狀態，以拯救凱特王妃的生命。
但白金漢宮駁斥了卡萊哈的說法，稱完全是無稽之談，且批評卡萊哈沒有進行任何事實核查。然而，卡萊哈仍堅持自己的說法，稱她確實有消息來源，並且相信自己的消息來源，還說正因為自己披露了實情，才觸發王室的敏感神經。
而撇開凱特王妃病情是否嚴重到需要插管不談，西班牙《馬卡報》報導指出，有傳聞稱凱特王妃罹患的是克隆氏症，這或許能夠說明為何她需要如此長的時間來恢復健康。
克隆氏症是一種發炎性腸道疾病，特色為慢性、反覆發生的腸炎，終身影響病人。常見症況包括腹痛、腹瀉、發燒，還可能會引發其他併發症，且由於克隆氏症是一種免疫相關疾病，又有「跳躍性病灶」的特徵，因此在坊間被稱為「綠色癌症」。
不過，英國王室從未回應或證實凱特王妃罹患克隆氏症的傳聞，凱特王妃團隊對於病情細節始終守口如瓶，也讓各種猜測難以終止。