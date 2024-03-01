凱特王妃手術後零曝光！威廉臨時缺席活動謠言四起　英國王室澄清

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不過就在今年1月17日，肯辛頓宮發表聲明稱凱特王妃於16日在倫敦私人醫院進行腹部手術，預計將住院休養10～14天，且在復活節之前都不太可能恢復公務。肯辛頓宮並未說明凱特王妃的具體病情，僅指出與癌症無關，並呼籲外界尊重凱特王妃希望個人醫療訊息保密的願望。
肯辛頓宮於1月29日宣布凱特王妃已從醫院返家，但沒有釋出照片，外界僅有拍到威廉王子前往醫院探視時的身影。
值得注意的是，白金漢宮2月5日宣布英王查爾斯三世罹患癌症，兩位王室成員先後健康出狀況讓外界驚訝。不過，查爾斯三世公布罹癌後，在二月仍多次出現在公眾視線，談論自己的病情，並且已經恢復了一些公務。相較之下，凱特王妃則是完全神隱。
由於凱特王妃動手術，威廉王子一度暫停王室活動，但在查爾斯也罹癌後，威廉王子已於2月7日重返崗位。然而，威廉王子臨時缺席了27日希臘國王康斯坦丁二世的追思會，康斯坦丁二世是威廉王子的教父，兩人關係匪淺，肯辛頓宮僅稱威廉王子因個人原因無法出席，但是這不免讓外界更加懷疑是否因凱特王妃的病情，才導致威廉王子錯過了追思會。
對於謠言四起，凱特王妃的發言人表示，凱特王妃現在狀況良好，但仍未說明凱特王妃的具體病情。至於凱特王妃手術後神隱，凱特王妃的團隊則解釋，在1月宣布手術時便已說過，凱特王妃將在復活節之後才會重返公職，且只有重大資訊需要分享時，才會對外發布訊息，不會提供每日的更新。對於有西班牙媒體稱凱特王妃術後爆發嚴重併發症，不得不插管治療，白金漢宮則駁斥稱這是無稽之談。
《紐約時報》在報導中直言，由於大眾對凱特王妃的醫療過程知之甚少，導致了許多猜測、擔憂和陰謀論出現，加上威廉王子因未公布的「個人原因」缺席追思會，更讓謠言甚囂塵上，而英國王室的澄清聲明恐怕也難以停止大眾繼續好奇凱特王妃的狀況究竟如何。