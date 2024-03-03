今日來講股／萬九驚驚漲？輝達GTC將登場　AI與重電仍是主流

我是廣告 請繼續往下閱讀
白易弘指出，近期類股健康輪動，再加上今年除息行情可以期待，所以整體來說，台股大盤高檔有賣壓但低檔也會有承接點，因此只要美國沒有太特別的利空消息，估計近期台股大盤會在萬九上下200點之間狹幅震盪。
白易弘表示，台股上周五（1日）盤中又創下波段高點，來到19041點，算是有點驚驚漲，但漲到100多點後又往下探，建議投資人不追高，操作方式盡量高出低進比較保險。
針對近期台股大型股熄火、中小型股較為活潑，白易弘表示大型股在開紅盤之後把指數帶到高點位階，像是台積電與聯發科都來到波段高點，中小型股則是由本土資金回籠帶動，漲幅相對比較大，但如果看基本面，很多中小型股就是話題、題材性比較強，但獲利狀況有待商榷，投資人追求中小型股要留意嚴設停損，不是像長期績優股一樣破線不用賣，如果中小型強勢股正式跌破10日均線，就要做賣出的動作。
至於時序進入3月，白易弘表示，大盤會回歸到2月開紅盤的主軸，也就是AI一軍是主流，散熱的奇鋐、雙鴻與健策等會持續向上攻擊，因為AI伺服器建構起來，最需要散熱機制，而台灣的散熱模組在世界算是頂流，整體來看AI伺服器會是上半個月的主軸，以伺服器散熱為首選，再來是組裝的技嘉、廣達與緯創，至於機殼有漲多拉回的狀況，主要是今年成長性趨向疲乏。
而日前半導體設備族群因為台積電日本熊本廠開幕而走高，但近期已降溫，白易弘表示，相關設備族群已經利多出盡，畢竟今年獲利或台積電資本支出基本的期望值已經實現，再來股價可能震盪情況比較多，除非台積電又會有新的擴廠計畫，又或者是耗材廠才比較有機會。
至於近來強強滾的重電族群，白易弘認為將是3月除了AI之外的主流，因為華城把本益比拉開來，再來是士電與中興電有機會挑戰200元，等亞力站穩100元之後，目標價會先看到115元。還有宏仁集團董座王文洋買大同股票，主要就是看到未來台電釋出的千億元標案「人人都有獎，看誰先做好」，大同也有望因為幾個標案而一掃過去仍虧損的窘境，未來體質改善，股價有機會上漲一波。
白易弘指出，整體而言，台股3月中上旬預估大盤指數會在萬九上下200點之間狹幅震盪，期間個股健康輪動，而有3個區塊投資人可以多加留意！除了AI與重電是今年的主流趨勢外，還有殖利率概念股，如金融與營建股目前殖利率表現不錯，另外拚轉機的神盾集團也有機會，但他比較推薦AI與重電族群比較能趨吉避凶。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。