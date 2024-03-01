福壽攜手鮮綠推進農經再循環 今發表有機硬質玉米收成

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農業部農糧署農業資源組組長黃俊欽表示，農糧署推動有機耕種與農業循環的成果，在亞洲地區名列前茅，但仍需持續努力。有機耕種將有利於降低碳排，並能計算出碳權有多少，可提供企業撰寫ESG相關素材。他強調，明道大學這幾年在有機農業推廣已成為國內典範，透過與劉程煒教授的合作，推動大型農機具的實作也有不錯成果，期盼未來這塊有機農場能繼續運作。
黃俊欽指出，由此次成果發表展現的大型自動化與省工機具硬質玉米採收，玉米剩餘物回收技術，不僅展現農業機械化的新進展，更落實資源循環利用和環境友善理念，可預見未來農業生產，將更加高效與環保永續。
彰化縣農業處處長邱奕志表示，明道大學所推動的農機租賃、農機共享平台，為國內少見的農業服務機制。農業省工一貫化也為目前農糧署所推動的政策，進而解決農業缺工、提升農民的收入。彰化縣身為農業、畜牧大縣，如何透過推廣有機農業與廢棄物再循環，進而賺取碳權憑證，這次成果發表會是一次很好的示範，期能擴展到國內農畜業。
福壽實業董事長洪堯昆指出，福壽為國內採購硬質玉米的大戶，目前國內硬質玉米仍以國外進口為主，比率達到9成多，自產率約3%，只是仍然無法達到有機生產。今天雙方簽訂備忘錄，就是希望能透過明道有機農場多年來所累積寶貴經驗，由福壽攜手鮮綠，一起利用這塊場域來施作有機硬質玉米，進而提高國產硬質玉米自給率，再利用硬質玉米及動植物性有機質原料的配方，經過微生物發酵改良回歸到土地，不僅能改善土壤理化性質，還適合廣泛用於農作物施用，顯著提升土壤質量和作物生長。
鮮綠農業科技董事長熊亞萍表示，感謝農糧署、福壽、明道大學與許多夥伴攜手推進永續農業，未來將積極推動環境友善的循環經濟。鮮綠特別準備玉米鬚茶作為伴手禮，這不僅是對參與者的一份心意，也象徵著農業副產品再利用和循環經濟的實踐。鮮綠同時發表與國內茶業大廠金大茶葉共同研發的最新產品「玉米穀物茶」，金大茶葉總經理蔡順誠說，現代人講求健康養生，穀物茶口感溫和且不含咖啡因，有助於緩解壓力和焦慮，使人心情放鬆，非常適合全天候、全家人飲用。