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福壽攜手鮮綠推進農經再循環 今發表有機硬質玉米收成

▲福壽攜手鮮綠簽署備忘錄，將強化合作，共同推進農業經濟再循環。（圖／記者金武鳳攝，2024.3.1)
▲福壽攜手鮮綠簽署備忘錄，將強化合作，共同推進農業經濟再循環。（圖／記者金武鳳攝，2024.3.1)

記者金武鳯/綜合報導

由福壽實業、鮮綠農業科技聯手舉辦的「農業資源永續與友善環境碳匯」成果發表會，今日在糖鐵國家綠道園區登場，展示自動化機具採收有機硬質玉米，以及回收玉米桿與玉米葉等農業剩餘物循環再利用成果外，福壽實業董事長洪堯昆，與鮮綠農業科技董事長熊亞萍並簽署備忘錄，將強化雙方合作，共同推動國產有機硬質玉米自給率。

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今天登場的發表會，產官學界參與踴躍，包括農業部農糧署農業資源組組長黃俊欽、副組長饒美菊、農業資材科科長陳麗玉、農業部台中區農業改良場場長楊宏瑛、彰化縣農業處處長邱奕志、金大茶葉總經理蔡順誠與明道大學校長林博文等人出席，並分別針對推展農業資源循環經濟，以及落實環境友善發表卓越見解。

▲福壽、鮮綠二位老董攜手，將一起利用這塊場域施作有機硬質玉米，進而提高國產硬質玉米自給率，(圖／記者金武鳳攝，2024.3.1)
▲福壽、鮮綠二位老董攜手，將一起利用這塊場域施作有機硬質玉米，進而提高國產硬質玉米自給率，(圖／記者金武鳳攝，2024.3.1)
農業部農糧署農業資源組組長黃俊欽表示，農糧署推動有機耕種與農業循環的成果，在亞洲地區名列前茅，但仍需持續努力。有機耕種將有利於降低碳排，並能計算出碳權有多少，可提供企業撰寫ESG相關素材。他強調，明道大學這幾年在有機農業推廣已成為國內典範，透過與劉程煒教授的合作，推動大型農機具的實作也有不錯成果，期盼未來這塊有機農場能繼續運作。

黃俊欽指出，由此次成果發表展現的大型自動化與省工機具硬質玉米採收，玉米剩餘物回收技術，不僅展現農業機械化的新進展，更落實資源循環利用和環境友善理念，可預見未來農業生產，將更加高效與環保永續。

▲今天的發表會，展示自動化機具採收有機硬質玉米，以及回收玉米桿與玉米葉等農業剩餘物循環再利用成果，（圖／記者金武鳳攝，2024.3.1)
▲今天的發表會，展示自動化機具採收有機硬質玉米，以及回收玉米桿與玉米葉等農業剩餘物循環再利用成果，（圖／記者金武鳳攝，2024.3.1)
彰化縣農業處處長邱奕志表示，明道大學所推動的農機租賃、農機共享平台，為國內少見的農業服務機制。農業省工一貫化也為目前農糧署所推動的政策，進而解決農業缺工、提升農民的收入。彰化縣身為農業、畜牧大縣，如何透過推廣有機農業與廢棄物再循環，進而賺取碳權憑證，這次成果發表會是一次很好的示範，期能擴展到國內農畜業。

▲福壽實業在成果發表會上，展示多元商品，強調永續農業精神。（圖／記者金武鳳攝，2024.3.1)
▲福壽實業在成果發表會上，展示多元商品，強調永續農業精神。（圖／記者金武鳳攝，2024.3.1)
福壽實業董事長洪堯昆指出，福壽為國內採購硬質玉米的大戶，目前國內硬質玉米仍以國外進口為主，比率達到9成多，自產率約3%，只是仍然無法達到有機生產。今天雙方簽訂備忘錄，就是希望能透過明道有機農場多年來所累積寶貴經驗，由福壽攜手鮮綠，一起利用這塊場域來施作有機硬質玉米，進而提高國產硬質玉米自給率，再利用硬質玉米及動植物性有機質原料的配方，經過微生物發酵改良回歸到土地，不僅能改善土壤理化性質，還適合廣泛用於農作物施用，顯著提升土壤質量和作物生長。

▲此次成果發表展現的大型自動化與省工機具硬質玉米採收，玉米剩餘物回收技術，(圖／記者金武鳳攝，2024.3.1)
▲此次成果發表展現的大型自動化與省工機具硬質玉米採收，玉米剩餘物回收技術，(圖／記者金武鳳攝，2024.3.1)
鮮綠農業科技董事長熊亞萍表示，感謝農糧署、福壽、明道大學與許多夥伴攜手推進永續農業，未來將積極推動環境友善的循環經濟。鮮綠特別準備玉米鬚茶作為伴手禮，這不僅是對參與者的一份心意，也象徵著農業副產品再利用和循環經濟的實踐。鮮綠同時發表與國內茶業大廠金大茶葉共同研發的最新產品「玉米穀物茶」，金大茶葉總經理蔡順誠說，現代人講求健康養生，穀物茶口感溫和且不含咖啡因，有助於緩解壓力和焦慮，使人心情放鬆，非常適合全天候、全家人飲用。



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