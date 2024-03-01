科博館《驚心洞波》音樂會 9日登場免費限額200人

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「聲動樂團」由謝韻雅(Mia)與Scott Prairie創立，從台灣唱響到世界舞台。樂團風格融合傳統民族樂器，包括：二胡、中阮、柳琴、手鼓、貝斯，以及自由語言的人聲吟唱，專輯二度入圍金曲獎，並由全球最大的世界音樂品牌ARC發行國際專輯，榮獲歐洲「One World Music」年度專輯首獎；今年又將赴美國九大州進行上百場演出和講座活動。
「聲動樂團」這場音樂會規劃呼應特展的主題，曲目編排呈現宇宙感，開場的〈星際之旅〉曲目，以近年全球新興樂器手碟演出，因狀似飛碟，又稱為飛碟鼓。〈心波〉樂曲的樂器是來自喜馬拉雅山的頌缽，由七種金屬合金製成，形成獨特的聲波共振，象徵對應到太陽系的七大行星以及人體的七大脈輪。
目前在科博館內的橢圓形廣場放置國際知名藝術家康木祥的「安靜(Serenity)」作品，使用長達2800公尺不鏽鋼纜創作，總重量5800公斤，它像極了兩個黑洞合併時的最後階段。「聲動樂團」音樂會將以「安靜」為背景演出，聽覺、視覺交織，激盪出不一樣的藝術火花。
《驚心洞波：黑洞暨重力波》展期至2024年4月21日，壓軸科普演講邀請諾貝爾物理學獎2015年得主梶田隆章，觀眾可把握時間，來看2017年人類史上首張拍攝到的黑洞照片，體驗展廠內的沉浸式「奇異點劇場」聲光。