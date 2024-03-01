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科博館《驚心洞波》音樂會 9日登場免費限額200人

▲「驚心洞破」音樂會，邀請國際樂評讚譽「世界音樂舞台上最富原創性的團體之一」的「聲動樂團」演出。（圖／科博館提供）
▲「驚心洞破」音樂會，邀請國際樂評讚譽「世界音樂舞台上最富原創性的團體之一」的「聲動樂團」演出。（圖／科博館提供）

記者金武鳯/台中報導

國立自然科學博物館《驚心洞波：黑洞暨重力波》特展，在豐興鋼鐵的支持下，透過科學與藝術結合，深入淺出讓觀眾認識「黑洞」、「重力波」等現代物理概念。3月9日晚間7點起將邀請國際樂評讚譽「世界音樂舞台上最富原創性的團體之一」的「聲動樂團」舉辦感恩音樂會，免費限額200名觀眾入場，即日起受理報名。

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《驚心洞波》策展人、科教組助理研究員王斌威指出，「黑洞暨重力波」是比較生硬的科學知識，展覽精神重視科學與藝術的結合，持續透過多元的藝術型態推廣物理天文知識。去年6月開展以來，觀展人數已突破25萬人次，這場夜間感恩音樂會歡迎熱愛音樂、藝術的觀眾一起共襄盛舉。

「聲動樂團」由謝韻雅(Mia)與Scott Prairie創立，從台灣唱響到世界舞台。樂團風格融合傳統民族樂器，包括：二胡、中阮、柳琴、手鼓、貝斯，以及自由語言的人聲吟唱，專輯二度入圍金曲獎，並由全球最大的世界音樂品牌ARC發行國際專輯，榮獲歐洲「One World Music」年度專輯首獎；今年又將赴美國九大州進行上百場演出和講座活動。

▲橢圓形廣場放置國際知名藝術家康木祥的「安靜」作品，使用長達2800公尺不鏽鋼纜創作，像極了兩個黑洞合併時的最後階段。（圖／科博館提供）
▲橢圓形廣場放置國際知名藝術家康木祥的「安靜」作品，使用長達2800公尺不鏽鋼纜創作，像極了兩個黑洞合併時的最後階段。（圖／科博館提供）
「聲動樂團」這場音樂會規劃呼應特展的主題，曲目編排呈現宇宙感，開場的〈星際之旅〉曲目，以近年全球新興樂器手碟演出，因狀似飛碟，又稱為飛碟鼓。〈心波〉樂曲的樂器是來自喜馬拉雅山的頌缽，由七種金屬合金製成，形成獨特的聲波共振，象徵對應到太陽系的七大行星以及人體的七大脈輪。   

目前在科博館內的橢圓形廣場放置國際知名藝術家康木祥的「安靜(Serenity)」作品，使用長達2800公尺不鏽鋼纜創作，總重量5800公斤，它像極了兩個黑洞合併時的最後階段。「聲動樂團」音樂會將以「安靜」為背景演出，聽覺、視覺交織，激盪出不一樣的藝術火花。

《驚心洞波：黑洞暨重力波》展期至2024年4月21日，壓軸科普演講邀請諾貝爾物理學獎2015年得主梶田隆章，觀眾可把握時間，來看2017年人類史上首張拍攝到的黑洞照片，體驗展廠內的沉浸式「奇異點劇場」聲光。

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