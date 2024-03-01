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55歲黃品源俄羅斯辣妻正面曝光！甜喊：我遇到想要一起走下去的人

▲55歲黃品源（右）梅開二度，俄羅斯辣妻正面照曝光，他甜喊：「我遇到想要一起走下去的人。」（圖／黃品源臉書）
▲55歲黃品源（右）梅開二度，俄羅斯辣妻正面照曝光，他甜喊：「我遇到想要一起走下去的人。」（圖／黃品源臉書）

記者黃雅琪／綜合報導

今年55歲的歌手黃品源，與前少女團體「Apple Pie」成員蜜兒（巫若萍）2013年離婚，兩人育有1子1女；已經離婚11年的黃品源，今（1）日宣布梅開二度喜訊，將迎娶俄羅斯鋼琴家艾琳（Alina Gorshenina），他興奮喊：「我遇到了想要一起走下去的人！」照片中艾琳身穿白色禮服，與黑西裝的黃品源在杜拜海邊拍起浪漫婚紗照，令人稱羨。

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▲黃品源（左）與俄羅斯辣妻艾琳甜蜜婚紗照。（圖／黃品源臉書）
▲▼黃品源（上圖左、下圖右）與俄羅斯辣妻艾琳甜蜜婚紗照。（圖／黃品源臉書）
▲黃品源（左）與俄羅斯辣妻艾琳甜蜜婚紗照。（圖／黃品源臉書）
 
黃品源與俄羅斯鋼琴家艾琳相戀，今日他在臉書宣布即將再婚的喜訊：「跟大家分享一個對於我很重要的決定，本來想著這是個人的私事，低調進行就好，但是來自各地關心和祝福的朋友很多，媒體也開始報導。其實思考了很久，在得到了Alina艾琳的同意後，決定在這裡告訴大家，我遇到了想要一起走下去的人。」

▲黃品源（右）與俄羅斯辣妻艾琳再婚。（圖／黃品源臉書）
▲黃品源（右）與俄羅斯辣妻艾琳再婚。（圖／黃品源臉書）
黃品源感謝上天對他的眷顧，直呼自己真的好幸運：「在人生這樣的階段，還能得到珍貴的幸福，以後我們會一起面對生活中的所有事情。在此分享我們的合照，希望能得到大家的支持與祝福！我們會更努力的繼續做好音樂，音樂會、演唱會等來跟大家見面。更祝福大家 龍年吉祥！美夢成真！」

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